Investigan muerte de Dafne en academia militarizada de Ciudad Madero

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (FENAMM) inició una investigación para deslindar responsabilidades tras el fallecimiento de la menor Dafne en una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas.

La adolescente, quien era originaria del municipio de El Mante, ingresó el pasado lunes 13 de julio a un campamento de verano organizado por la academia militarizada Marina Doenitz, con sede en Ciudad Madero.

Así ocurrió la muerte de la menor

Un día después del inicio de las actividades, Alejandra Quintos, madre de la menor, recibió un video por parte de la encargada del área femenil del campamento, identificada como “Estrellita”. En dicha grabación, la joven aparecía con un hematoma en el rostro.

Los organizadores explicaron a la madre que la menor se había desvanecido durante una actividad física a causa de una baja de presión y que ya había sido valorada por un médico, motivo por el cual no participaría en ejercicios al día siguiente.

Sin embargo, la noche del jueves, los encargados volvieron a comunicarse con la madre para informarle que la joven presentaba tos. Una hora más tarde, le notificaron que su hija se había desvanecido nuevamente mientras se bañaba y que ya no presentaba signos vitales.

Ante el aviso, la señora Alejandra Quintos acudió a las instalaciones de la escuela militarizada durante la noche y, a través de una transmisión de Facebook, narró el momento en que el cuerpo de la adolescente era trasladado por el Servicio Médico Forense.

🚨Exigen justicia por la muerte de Dafne Zapata, una menor de 13 años, durante un campamento en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.



La madre de la adolescente denunció que la entregó el lunes y le fue devuelta sin vida días después. De… — Azucena Uresti (@azucenau) July 18, 2026

Buscan establecer si existió omisión o responsabilidad

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, explicó que las circunstancias en que ocurrieron los hechos se investigan de manera exhaustiva y aseguró públicamente que no habrá impunidad en el caso.

La indagatoria, dijo, busca determinar las causas precisas del deceso de la menor y establecer si existió omisión o responsabilidad penal por parte de los instructores o del personal directivo del plantel educativo.

Madre de menor afirma que su hija ingresó en buen estado de salud

La madre de la menor denunció que su hija fue víctima de presuntos abusos al interior del campamento de verano organizado por la academia militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero.

Aseguró que la adolescente de 13 años ingresó en perfecto estado de salud a las instalaciones del plantel, por lo que responsabilizó directamente a la institución educativa por el fallecimiento de la menor.

Ante estos hechos, la madre de la víctima exigió a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva del caso, el castigo penal para quienes resulten responsables y una revisión integral de las normativas y prácticas operativas bajo las que se conducen este tipo de academias militarizadas, con el fin de evitar que otros menores sufran situaciones similares.

Hasta la tarde de este viernes, habían acudido a declarar ante las autoridades ministeriales el director de la Academia militarizada Marina Doenitz, Luis Ponce, así como la responsable del área femenil, identificada como “Estrellita”.

Asimismo, comparecieron algunos de los compañeros de Dafne en el campamento militarizado, quienes aportarán pistas para reconstruir los hechos que llevaron al deceso de la menor.

Aunque hasta el momento, el campamento de verano fue suspendido de manera definitiva y los padres de familia acudieron a las instalaciones a recoger a sus hijos inscritos.

En tanto, el Gobierno municipal de El Mante, Tamaulipas, que preside Martha Patricia Chío de la Garza, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local manifestaron su profundo pesar y externaron su total respaldo legal y jurídico a la señora Alejandra Quintos.

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JVR