Tamaulipas se prepara ante lluvias: Gobierno federal reconoce acciones

El Gobierno de México ha reconocido la labor preventiva de Tamaulipas frente a la temporada de lluvias y ciclones, destacando la coordinación con el gobernador Américo Villarreal Anaya. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, calificó como “exitosísima” la instalación de un Puesto de Comando Interinstitucional en el estado, asegurando así la protección de las familias tamaulipecas. Este mecanismo permanente busca coordinar la prevención, el monitoreo y la respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal detalló en Palacio Nacional que el Puesto de Comando en Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal, reunió a su gabinete y a presidentes municipales. “En efecto, Tamaulipas estuvimos la semana pasada, ya instalamos formalmente el puesto de comando; fue encabezado por el gobernador, por el doctor Américo Villarreal; estuvo todo su gabinete, asimismo los presidentes y presidentas municipales", afirmó.

Esta sesión permitió un análisis integral de riesgos, acordando acciones específicas para vigilar, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el comportamiento de presas, ríos y arroyos. El objetivo es identificar zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos de laderas y afectaciones por ciclones tropicales.

TE RECOMENDAMOS: Bajan tiempos de espera Cancún moderniza aduanas y refuerza seguridad aérea

Velázquez subrayó la notable participación institucional en Tamaulipas, un modelo que, aunque se replica, destaca por su amplitud. “Es una acción muy participativa por parte del estado, invitando a todo su gabinete ampliado porque ahí participamos todas y todos los servidores públicos; no es un tema solo de Protección Civil o de Defensa o de Marina o de la Guardia Nacional; absolutamente, cuando tenemos un fenómeno natural todas y todos tenemos que salir a realizar acciones", explicó.

Priorizan fortalecer la preparación antes de las contingencias

El gobierno federal prioriza fortalecer la preparación antes de las contingencias, mediante una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, realizando acciones precisas en cada municipio y alertando riesgos por desbordamientos o deslizamiento de ladera.

Estas reuniones de los centros de mando, que pueden extenderse hasta por dos horas, permiten un análisis detallado de cada municipio y zona de peligro. “En Tamaulipas fue una reunión exitosísima", sostuvo Velázquez Alzúa, refiriéndose al encuentro del 2 de julio en Ciudad Victoria.

En esa Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, la titular del organismo nacional reconoció el impulso preventivo del gobernador Américo Villarreal. “El estado de Tamaulipas ha sido muy responsable, han sido puntuales, no han dado paso a la inercia o al ‘ya veremos’ o ‘hasta que suceda’; la prevención es parte del proyecto del doctor Américo Villarreal, de eso hemos sido testigos", afirmó.

Se presentó además el “Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Tamaulipas”, herramienta clave para identificar vulnerabilidades. El gobernador Villarreal reiteró: “En Tamaulipas estamos preparados y dispuestos a la coordinación, y desde hoy es un honor atestiguar que ha quedado instalado este Puesto de Comando, por donde habrá de fluir la colaboración entre los tres órdenes de gobierno".

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR