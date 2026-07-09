Lluvia golpea conjunto de casas del Bienestar

EL AGUA reventó ayer el asfalto en un tramo del complejo habitacional del puerto.

Las fuertes lluvias que cayeron el martes en el nuevo fraccionamiento donde se construyeron propiedades del programa Vivienda para el Bienestar en el puerto de Veracruz ocasionaron la destrucción de banquetas y de la cinta asfáltica, así como de las redes hidráulica y de electricidad.

Según medios locales, el agua produjo afectaciones a medidores, guarniciones y cableado eléctrico que recientemente se había instalado para la inauguración del fraccionamiento, ocurrida apenas en enero pasado.

El Dato: LOS DEPARTAMENTOS en el conjunto Bosques de Río Medio tienen 60 metros cuadrados y cuentan con 2 recámaras, sala, comedor, baño, cocina y área de servicio.

Actualmente, las viviendas de esta zona aún no se encuentran habitadas, por lo que no se reportan personas lesionadas por este hecho.

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Sin embargo, algunos beneficiarios manifestaron que las casas presentaron filtraciones y otros daños tras las precipitaciones, lo que generó inconformidad.

Las imágenes de las afectaciones se difundieron de manera abundante en redes sociales, donde usuarios pusieron en entredicho la calidad de la construcción y solicitaron la intervención de las autoridades para revisar las condiciones de los inmuebles.

200 familias recibieron sus propiedades el 23 de enero

El responsable de la obra, Jorge Sosa Zamudio, descartó afectaciones estructurales en el complejo habitacional tras las lluvias y aseguró que el incidente se limitó al deslave de una banqueta.

“La afectación fue únicamente en la zona de la banqueta y de los andadores, lo que pasa es que las instalaciones eléctricas van abajo de las banquetas, pero no hay ningún tema en las viviendas. Severos daños en las fachadas, o sea, eso es una exageración. Eso está fuera de proporción”, dijo el especialista.

Sostuvo que el escurrimiento fue provocado por un error logístico en la zona de trabajo. “Dejaron un viaje de escombro a media calle y con el aguacero de la madrugada, el viaje de escombro desvió el agua. Brincó la guarnición en lugar de correr por la calle y entró a la última parte donde no estaba construida la banqueta; entonces, al no estar construida la banqueta, deslavó”, refirió el encargado de la urbanización de la zona.

El hundimiento de la tierra en ese tramo corto dejó al descubierto la red de tuberías plásticas destinadas a conducir el cableado de los departamentos.

Sosa Zamudio indicó que la imagen de los ductos “se ve un poquito escandaloso”, pero garantizó que no existe riesgo alguno para el entorno, ya que el diseño establece las líneas eléctricas de forma subterránea y el complejo habitacional aún no cuenta con suministro de energía.

Finalmente, mencionó que el equipo de construcción inició operaciones inmediatas para retirar el montículo que alteró el cauce pluvial y comenzó las labores para rellenar la acera, trabajos de reparación que, aseguró, quedarán concluidos hoy mismo.

Apenas el 23 de enero, el Gobierno federal inauguró el desarrollo habitacional Bosques de Río Medio, como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

La construcción del complejo se inició en abril de 2025 con la meta de edificar mil 40 inmuebles, cuyos precios oscilan entre 580 mil y 630 mil pesos, según el nivel donde se ubique el departamento. La meta es construir 60 mil habitaciones de este programa en Veracruz.