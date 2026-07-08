Mara Lezama se reúne con Claudia Sheinbaum; abordan seguridad de Quintana Roo

Mara Lezama se reúne con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sostuvo una reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de dar seguimiento a los temas prioritarios y proyectos estratégicos para el desarrollo de la entidad.

Durante el encuentro, ambas mandatarias abordaron asuntos fundamentales en materia de seguridad, salud y el impulso de obras que beneficien a las familias del estado.

La titular del Ejecutivo estatal destacó la importancia de sumar esfuerzos y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de transformar las acciones institucionales en resultados concretos de bienestar social.

“Seguimos sumando esfuerzos y fortaleciendo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para que las acciones se conviertan en resultados y bienestar para las familias quintanarroenses”, escribió Mara Lezama en la red social X.

Esta tarde me reuní con la presidenta @Claudiashein para dar seguimiento a temas prioritarios para Quintana Roo, como la seguridad, la salud y el impulso a proyectos estratégicos para el desarrollo del estado.



Seguimos sumando esfuerzos y fortaleciendo la coordinación entre los… pic.twitter.com/rWYrVgcfXK — Mara Lezama (@MaraLezama) July 9, 2026

Mara Lezama se reúne con Altagracia Gómez Sierra

Como parte de su agenda de trabajo en la Ciudad de México, Mara Lezama también sostuvo una reunión con Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, en Palacio Nacional.

En esta sesión evaluaron posibles proyectos vinculados a la infraestructura energética del estado, así como estrategias enfocadas en el impulso de energías limpias y renovables para garantizar el abastecimiento del crecimiento quintanarroense.

En Palacio Nacional platicamos con Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, sobre posibles proyectos de infraestructura energética, así como el impulso a las energías limpias y renovables para fortalecer el… pic.twitter.com/6BfkU5q8yB — Mara Lezama (@MaraLezama) July 9, 2026

Sostiene mesa técnica junto a Pedro Álvarez Icaza

Asimismo, la gobernadora encabezó una mesa técnica junto a Pedro Álvarez Icaza para revisar de manera exhaustiva la agenda ambiental de la entidad.

Durante esta sesión de trabajo se examinaron los avances del Parque del Jaguar, la creación de nuevos instrumentos destinados a las Áreas Naturales Protected (ANP’s) y el desarrollo de una planeación urbana integral para la isla de Holbox.

“También dialogamos sobre la planeación urbana en Holbox, convencidas y convencidos de que el desarrollo debe ir siempre de la mano con la protección de nuestro patrimonio natural”, informó la mandataria estatal.

Un tema central de la reunión ambiental fue el diseño de estrategias integrales y de largo plazo dirigidas a la atención y manejo del sargazo en las costas del estado, bajo una perspectiva de corresponsabilidad institucional.

Mara Lezama enfatizó que el desarrollo económico y la planeación urbana de Quintana Roo deben avanzar de manera paralela con la conservación de los ecosistemas locales y la protección del patrimonio natural de la región.

“Seguimos trabajando en equipo para cuidar la riqueza ambiental de Quintana Roo y construir un estado donde el bienestar de las personas y la conservación de nuestros ecosistemas avancen juntos”, concluyó.

Sostuvimos una reunión de trabajo con Pedro Álvarez Icaza para dar seguimiento a temas de nuestro estado en materia ambiental.



Revisamos los avances del Parque del Jaguar, el fortalecimiento de nuevos instrumentos para nuestras Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) y la importancia… pic.twitter.com/PJSsjFWR0J — Mara Lezama (@MaraLezama) July 8, 2026

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JVR