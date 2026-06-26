Gino Segura se registra en Morena para coordinar la 4T en Quintana Roo

El senador con licencia Gino Segura se registró este viernes como aspirante a Coordinador Estatal en Defensa de la Transformación en Quintana Roo. Con este paso, busca consolidar y profundizar el proyecto de la 4T en la entidad, trabajando con la ciudadanía.

Esta decisión, formalizada ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, nace del “profundo amor” que Segura tiene por Quintana Roo y la convicción de que el cambio debe avanzar en cada rincón del estado.

“Lo hago con humildad, con compromiso y un profundo amor por la tierra que me vio nacer. Lo hago por el pueblo de Quintana Roo, que en 2024 me confió el enorme encargo de representarlo y servirle desde el Senado de la República”, expresó el legislador, quien solicitó licencia indefinida para este proceso.

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La Cuarta Transformación ha marcado una nueva etapa en Quintana Roo, fundamentada en el humanismo mexicano y colocando a la gente al centro de las decisiones. Los avances son resultado del esfuerzo de los quintanarroenses: trabajadores, comunidades indígenas, jefas de familia y quienes construyen un mejor futuro.

“Nuestro estado avanza como nunca. Y ese avance le pertenece a su gente”, sostuvo Segura, enfatizando que el reto actual es defender lo conquistado y profundizar la transformación en cada rincón de Quintana Roo.

"Lo hago con humildad, con compromiso y un profundo amor", indicó Gino Segura. ı Foto: Especial.

El objetivo es evitar el regreso de privilegios y de una política alejada de la ciudadanía. Para ello, refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Mara Lezama, llamando a fortalecer la unidad del movimiento.

“Como nos enseñó este movimiento, la Transformación se defiende en territorio: caminando las calles, tocando puertas, escuchando de frente, informando con claridad y organizando al pueblo”, afirmó el senador con licencia.

Adelantó que recorrerá nuevamente el estado para escuchar y caminar junto a los quintanarroenses, convencido de que la fuerza del movimiento radica en el contacto directo con la gente.

“Nosotros cumpliremos nuestra responsabilidad, pero la última palabra siempre la tendrá el Pueblo. Solo el Pueblo de Quintana Roo decidirá”, concluyó.

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JVR