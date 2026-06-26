Aseguran 46 vehículos y tres inmuebles ligados al Cártel de Sinaloa en Durango

Un operativo derivado de labores de inteligencia y cooperación internacional permitió a fuerzas federales asegurar tres inmuebles, 46 vehículos y un arsenal presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa en el estado de Durango.

El Gabinete de Seguridad Federal informó que en la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes ejecutaron el aseguramiento como parte de las acciones para combatir a los grupos del crimen organizado.

De acuerdo con la autoridad, durante el operativo fueron asegurados tres inmuebles, 46 vehículos, entre ellos tractocamiones y camionetas, además de armamento, cargadores y municiones relacionados con esa organización delictiva.

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Derivado de trabajos de inteligencia y cooperación internacional, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico aseguraron en Durango tres inmuebles, 46 vehículos, entre ellos tractocamiones y camionetas, además de armamento, cargadores y municiones vinculados al Cártel del… pic.twitter.com/DZpGc0SUVO — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 26, 2026

El Gabinete de Seguridad destacó que el resultado fue posible gracias a los trabajos de inteligencia y a la cooperación internacional, lo que permitió identificar la infraestructura utilizada por el grupo criminal.

Asimismo, señaló que “con estas acciones se debilita la base logística de los grupos delictivos y se contribuye a fortalecer la seguridad de la ciudadanía”.

Las autoridades federales no reportaron personas detenidas durante el despliegue y señalaron que las investigaciones continuarán para deslindar responsabilidades y dar seguimiento a las redes de operación de la organización criminal.

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MSL