Aseguran 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida en Los Mochis, el mayor decomiso del sexenio

Autoridades federales aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida tras un operativo en Los Mochis, Sinaloa, donde también fue detenido Jorge “N”, identificado como presunto integrante del Cártel del Pacífico.

Se trata del decomiso más grande de metanfetamina líquida en lo que va de la actual administración, y el segundo en el registro histórico, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“Con estas acciones se impide la producción masiva de drogas sintéticas, se golpea directamente la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales y se fortalece la seguridad de nuestro país”, escribió el funcionario en la red social X, al advertir que continuarán los operativos para evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles.

Las autoridades federales incautaron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida en Los Mochis. ı Foto: Especial.

Durante la operación, que ocurrió entre el 19 y 20 de junio, elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, (Defensa) y de la Fiscalía General de la República (FGR), también aseguraron 98 mil 640 litros y 59 mil 425 kilogramos de precursores químicos.

Asimismo, decomisaron dos vehículos, armas largas, cargadores y municiones de distintos calibres, mientras que el inmueble intervenido quedó bajo resguardo.

De acuerdo con la Defensa, el aseguramiento representa una afectación económica estimada de más de 9 mil millones de pesos para la delincuencia organizada.

Tanto la persona detenido y los indicios quedaron a disposición de la FGR, con sede en Los Mochis.

Detenido tras operación y decomiso histórico en Los Mochis, Sinaloa. ı Foto: X, @OHarfuch





Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr