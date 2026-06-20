Asegura Marina 270 kg de cocaína en puerto de Manzanillo; retienen a 2 extranjeros

Autoridades federales encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar) decomisaron un cargamento de 270 kilogramos de cocaína tras un patrullaje marítimo en el puerto de Manzanillo, Colima, hechos por los cuales se presentó ante las autoridades a dos personas extranjeras, sin conocimiento de que estuvieran relacionadas con el transporte ilegal.

Así lo informó la Semar a través de un comunicado, en donde destacó que el decomiso fue efectuado tras una revisión durante las maniobras de descarga de un buque portacontenedores, en el citado puerto.

Parte del cargamento asegurado por la Semar. ı Foto: Semar

Ahí, se encontraron un cargamento de 268 paquetes con presunta cocaína, que sumaron un total de 270 kilogramos de la presunta droga.

El comunicado no detalla si este peso contemplaba el embalaje, ni cuánto sería el golpe estimado al crimen organizado por el decomiso de este cargamento.

Asimismo, se informó que, durante la operación, se encontró a dos hombres de procedencia extranjera en condición migratoria irregular, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.

En una acción coordinada en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @AduanasMx, @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron 268 paquetes con aproximadamente 270 kilos de cocaína localizados al interior de un contenedor.



Además, dos… pic.twitter.com/VHrQ90Xif4 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 20, 2026

No obstante, la Semar no aclaró si los extranjeros fueron detenidos formalmente, o si están relacionados con la comisión de posibles delitos tras el hallazgo del cargamento de droga.

“A bordo de la embarcación donde fue encontrada la carga viajaban dos hombres en condición migratoria irregular, quienes se encontraban en buen estado de salud y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica”, se lee en el comunicado.

🔴 Autoridades federales decomisaron un cargamento con más de 137 kilogramos de presunta cocaína tras una operación en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. https://t.co/1CRGEcBqH6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 19, 2026

En tanto, los bultos de cocaína fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.

La Semar aseguró que, con estas acciones, se inhibe el tráfico ilícito de sustancias prohibidas y se contribuye a la seguridad del país.

“Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de inspección, vigilancia y protección portuaria que realiza la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para prevenir e inhibir el tráfico ilícito de sustancias prohibidas y contribuir a la seguridad del país”, concluyó la Semar.

Ayer, la Semar, informó que decomisó un cargamento de más de 137 kilogramos de presunta droga tras una operación similar en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el cual, además, resultaron detenidas cinco personas extranjeras.

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