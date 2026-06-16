Marina detecta nuevas tomas clandestinas; van 121 conexiones herméticas inhabilitadas en 2026

La Secretaría de Marina (Semar) reportó la localización e inhabilitación de siete tomas clandestinas herméticas entre el 25 de mayo y el 14 de junio, durante operativos de la Armada de México junto con Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El informe oficial ubicó las inhabilitaciones en los municipios de Huauchinango, Xicotepec, Ecatepec de Morelos y Ahuazotepec. En esos puntos, personal naval realizó recorridos e inspecciones para detectar conexiones ilegales instaladas en ductos de hidrocarburos.

Las conexiones de ese tipo operan mediante mecanismos sellados o cerrados, lo cual dificulta su detección inmediata, porque no siempre generan una fuga visible. Su uso permite extraer combustible de manera ilegal desde ductos e infraestructura petrolera.

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Semar acumula 121 tomas clandestinas herméticas inhabilitadas durante 2026 ı Foto: Secretaria de Marina

A partir de ese nuevo balance, la Semar informó que en 2026 suma 121 tomas clandestinas herméticas localizadas e inhabilitadas. La cifra corresponde a los resultados acumulados por la Región Naval Central en este tipo de operaciones.

Por medio de la Armada de México, la dependencia señaló que la intervención oportuna de estos mecanismos ilícitos “fortalece la seguridad” y reduce riesgos para la población. También afirmó que mantiene labores de vigilancia marítima, aérea y terrestre “siempre en favor de la ciudadanía”.

Las acciones forman parte de los recorridos permanentes que realizan elementos de Infantería de Marina en coordinación con personal especializado de Pemex, con el objetivo de detectar puntos de extracción ilegal de hidrocarburos y evitar afectaciones tanto a la infraestructura energética como a las comunidades cercanas.

Durante los primeros meses del año, la Región Naval Central ha reportado de manera periódica el hallazgo e inhabilitación de este tipo de conexiones en municipios de Puebla, principalmente en Huauchinango y Ahuazotepec, considerados puntos de atención dentro de las labores de vigilancia contra el robo de combustibles.

En abril, la dependencia informó que la cifra acumulada había superado las 100 tomas clandestinas herméticas desactivadas, mientras que en mayo el número ascendió a 106, lo que refleja la continuidad de los operativos desplegados por personal naval en coordinación con Pemex.

La Semar ha sostenido que la detección temprana y clausura de estos mecanismos ilegales contribuye a disminuir riesgos de accidentes, derrames o daños al entorno, además de reforzar la protección de instalaciones estratégicas vinculadas al sistema nacional de distribución de combustibles.

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MSL