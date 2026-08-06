¿Cuándo salen los resultados de ECOEMS 2026 y dónde puedo verlos?

Luego de que en febrero del 2025 se eliminara el examen COMIPEMS, ahora las y los estudiantes que deseen ingresar a la educación media superior podrán hacerlo con el sistema “Mi derecho, mi lugar”.

El Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) es el sistema que se implementó de manera oficial en la Zona Metropilitana y el Valle de México para garantizar la asignación de lugares en instituciones de educación media superior públicas.

Por tanto, las y los estudiantes que concluyeron la secundaria participaron en este proceso de asignación sin realizar un examen; exceptuando a quienes buscaban ingresar a las ENP y CCH de la UNAM, o a los CECyT del IPN.

TE RECOMENDAMOS: Corresponde a Fiscalía evaluar responsabilidad de Abarca Sheinbaum niega trasfondo político en detención de Ángel Aguirre

Quienes no realizaron su aplicacón del 17 de marzo al 17 de abril por vía internet aún cuentan con una oportunidad, pues del 19 al 26 de agosto se podrán registrar en la segunda vuelta del ECOEMS.

🚨 Plot twist: todavía puedes entrar al bachillerato. 👀



📅 Del 19 al 26 de agosto regístrate en la segunda vuelta de ECOEMS para aspirantes extemporáneos.



⚽ ¿Y si, sí? Este puede ser el gol que cambie tu futuro.

👉 https://t.co/UpJtDLy6cu#YSiSí #ECOEMS #EstamosIEMS pic.twitter.com/ySH5Zb22qS — Casa de Gobierno en Venustiano Carranza (@Vcarranza_) July 23, 2026

¿Cuándo salen los resultados de ECOEMS 2026?

Los resultados del ECOEMS 2026 serán publicados el martes 18 de agosto del 2026, y estos podrán ser consultados directamente en el portal oficial miderechomilugar.gob.mx

Para poder consultar los resultados del proceso Mi Derecho Mi Lugars ECOEMS 2026 se requiere contar con el folio de registro y la CURP, ya que estos deben ser ingresados en la página de consulta de resultados.

Resultados de Mi Derecho Mi Lugar ı Foto: Captura de pantalla

Una vez que se ingresen los datos en la página oficial se podrá ver el reporte de resultados, en el que se encuentra el nombre, modalidad, aciertos obtenidos, y la escuela a la que ingresarán.

Una vez consultados los resultados, la página emitirá un comprobante de asignación, mismo que debe ser descargado o al que se le debe tomar una captura de pantalla para tenerlo disponible.

ECOEMS 2026 ı Foto: Captura de pantalla

El comprobante será necesario para realizar la inscripción en la institución designada, por lo que es muy importante guardarlo bien para continuar con el proceso antes de iniciar el ciclo escolar.

Es importante resaltar que la página oficial es la única en la que se pueden consultar los resultados, pues no se cuenta con páginas adicionales o aplicaciones en las que se puede conocer la asignación.

La asignación a los planteles de COLBACH, CONALEP, IEMS, DGB y DGETI se realiza sin examen, ya que se busca garantizar un ingreso equitativo según disponibilidad de espacios que hay en dichas instituciones.

ECOEMS 2026 ı Foto: Captura de pantalla

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.