Al cierre de 2026 serán 200 mil nuevos lugares en bachillerato: Claudia Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, con el objetivo de que las y los jóvenes de 15 a 18 años tengan garantizado el derecho a la educación, se fortalece el nivel Medio Superior, por ello, al cierre del 2026 se crearán 200 mil nuevos lugares, lo que suma a que en el país, son 18 estados en los que ya no se realiza examen para ingresar al bachillerato, luego de que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se sustituyó la prueba del Comipems por el programa Mi derecho, mi lugar.

“Son 200 mil nuevos lugares al cierre del 2026 y vamos a evaluar para seguir abriendo más espacios. Los jóvenes de 15 a 18 años tienen que estar en la escuela. Y la obligación del gobierno es abrir todas las posibilidades para que estén en la escuela. El examen malamente generaba una visión en donde, de acuerdo a tu calificación, ibas al mejor bachillerato o al peor bachillerato. Entonces, si tenías 10, según esto ibas al mejor; y si tenías 6, ibas al peor —absurdo— a los 15 años. Todas las escuelas públicas deben ser buenas. Es más, todas las escuelas públicas son buenas“.

“Es falsa esta idea de que ‘algunas son buenísimas y otras no tanto’. Hay orientaciones distintas: hay unas más orientadas a la educación técnica, otras más orientadas al bachillerato general; pero todas son buenas. Y, además, las estamos mejorando a todas en infraestructura. La Escuela es Nuestra no estaba en Educación Media Superior; ya está. Y, además, estamos destinando recursos muy importantes para mejorar todas las escuelas de educación media superior. Los llamados ‘telebachilleratos’ los estamos mejorando y también las telesecundarias. Pero en el caso de Educación Media Superior, los telebachilleratos. Y una nueva visión de enseñanza acorde con la Nueva Escuela Mexicana”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

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Puntualizó que la meta es que las y los jóvenes se sientan aceptados en la escuela, ya que la educación contribuye a reducir la violencia. Para ello, se implementan programas como “Te extrañamos en el salón”, diseñado para buscar a quienes dejan de asistir a la escuela.

“Lo que queremos es avanzar en la disminución de la brecha educativa, que más jóvenes tengan acceso a la Educación Media Superior, y también a la Superior, porque también estamos ampliando el número de universidades. Eso se llama ‘derecho a la educación’ educación gratuita, educación de calidad, educación laica y una educación que permita que los jóvenes no sean expulsados, sino incorporados”, agregó.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo señaló que este año Mi derecho, mi lugar, tuvo un incremento del 10 por ciento en registros en comparación con 2025, al pasar de 272 mil 793 a 307 mil 241 estudiantes inscritos.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que, de los 307 mil 241 aspirantes, el 40 por ciento del total optaron por la modalidad de acceso sin examen; el 37 por ciento con o sin examen; el 15 por ciento con examen; y el 8 por ciento no seleccionaron modalidad. Anunció que el próximo 18 de agosto se publicarán los resultados y, del 19 al 26 de agosto se realizará el registro, asignación y atención a aspirantes extemporáneos.

Detalló que las 18 entidades en las que se garantizará el acceso al bachillerato sin examen son: ​​Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Vive saludable, vive feliz, ha valorado la salud de cerca de 10 millones de niñas y niños

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que con la estrategia Vive saludable, vive feliz, que inició el 12 de marzo de 2025, se ha valorado la salud de 9.8 millones de estudiantes de primaria, lo que representa 88.5 por ciento, además se han visitado 79 mil 773 escuelas, 93 por ciento. Agregó que en ocho entidades ya se visitó el 100 por ciento de las escuelas; en siete estados se tiene un avance del 80 por ciento; en cinco de entre 79 y 66 por ciento; en tres del 65 por ciento; y en nueve entidades ya se realizan una segunda visita.

En 2025, México pasó del primer al octavo sitio en el listado de los 10 países con más obesidad en niños de entre 5 y 19 años, de acuerdo con el Atlas Mundial de la obesidad 2026 de la Federación Mundial de la Obesidad.

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FGR