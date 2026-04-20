‘Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente’: Sheinbaum; instruye a Gabinete de Seguridad a indagar

Lo sucedido en Teotihuacán, “nos duele profundamente”, escribió en redes la Presidenta Claudia Sheinbaum, luego que Un hombre realizó disparos en la zona arqueológica del estado de México, mató a una turista canadiense, dejó a varios heridos y se quitó la vida en el lugar.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, escribió la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta refirió que instruyó al "Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales.

“Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

“El Gabinete de Seguridad informa que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con @SS_Edomex y @GN_MEXICO_ para atender la situación.

“De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica”, informó el Gabinete de Seguridad en su cuenta de X.

El Gabinete de Seguridad informa que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con @SS_Edomex y @GN_MEXICO_ para atender la situación.



De acuerdo con la información… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 20, 2026

De manera preliminar, autoridades de Seguridad del Estado de México detallaron que en el sitio encontraron seis personas lesionadas, 4 por arma de fuego y 2 más por caídas, quienes fueron trasladadas a hospitales de la zona para su atención médica.

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FGR