‘Seguimos avanzando positivamente’: CSP al recibir a Jamieson Greer, representante Comercial de EU

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió una imagen del encuentro que sostuvo con representantes comerciales de Estados Unidos, entre ellos Jamieson Greer, para avanzar en el análisis del Tratado Comercial entre México. Estados Unidos y Canadá.

“Recibí en Palacio Nacional a la delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial para las conversaciones con México acerca de la revisión del T-MEC. Seguimos avanzando positivamente”, escribió en redes la Presidena.

Recibí en Palacio Nacional a la delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial para las conversaciones con México acerca de la revisión del T-MEC. Seguimos avanzando positivamente. pic.twitter.com/cpRVeiyBsB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard y Jamieson Greer mantienen una reunión con 15 empresarios de diversos sectores.

Después del encuentro en Palacio Nacional con la Presidenta, Claudia Sheinbaum, los funcionarios se trasladaron hasta el Club de Banqueros para sostener una reunión con líderes de empresa.

Hasta el lugar acudieron Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso; Daniel Servitje, presidente de Bimbo y José Antonio Cosio, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

También estuvo presente Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR).

Además de José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón

FGR