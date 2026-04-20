¿Cuál es la nueva edad de jubilación en México para hombres y mujeres?

Las personas trabajadoras de México pueden acceder a la jubilación de sus empleos de diversas maneras, y para esto en las instituciones existe un mínimo de edad para poder acceder a una pensión.

Quienes quieran cesar sus actividades laborales de manera definitiva pueden acceder a una jubilación; y algunos de estos trabajadores pueden disponer de un sustento económico por medio de las pensiones.

Existe una serie de requisitos que se deben cumplir para poder acceder a una pensión, y estos también dependen de si se va a acceder a una jubilación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Pensión IMSS e ISSSTE ı Foto: Especial

¿Cuál es la nueva edad de jubilación en México?

El ISSSTEE realizó una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre del 2025, en la que se señala que a partir del 2028 se comenzará a realizar una reducción progresiva en la edad de jubilación.

Por tanto, la edad de jubilación se mantiene en 58 años de edad para los hombres, y en 56 años de edad para las mujeres hasta el 2027, y a partir del 2028 los hombres tendrán que tener 57 años de edad y las mujeres 55 años de edad para poder acceder a la jubilación.

Mientras que del 2031 al 2033 la edad disminuirá a 56 y 54 años respectivamente, y a partir del año 2034 las y los trabajadores del estado podrán acceder a una reducción de tres años para la jubilación; pues los hombres deberán tener 55 años, y las mujeres 53 años de edad.

Las y los trabajadores de 60 años o más pueden solicitar una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez; mientras que para la pensión por vejez se requieren 65 años en el IMSS.

Jubilación ı Foto: Especial

Además, de acuerdo con el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto publicado en el DOF que entró en vigor en diciembre del 2020, se requiere un número de semanas cotizadas para poder obtener el 100 por ciento de la pensión.

Quienes cuenten con el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 se debe tener un mínimo de 500 semanas cotizadas; mientras que si se cuenta con el régimen de 1997 se requiere contar con un mínimo de mil semanas cotizadas.

En caso de no reunir las mil semanas, se puede retirar el saldo de la cuenta individual en una sola exihibición, o también se puede continuar cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para recibir la pensión.

Semanas de cotización que se requieren para obtener los beneficios señalados en los artículos 154 y 162 IMSS ı Foto: Captura de pantalla

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