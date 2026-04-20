Balacera en Teotihuacán: SRE contacta a Canadá tras muerte de turista canadiense

Balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó una turista canadiense muerta, el 20 de abril de 2026.

Tras la muerte de una turista canadiense durante un ataque armado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene contacto con la embajada de Canadá y otras representaciones diplomáticas para atender a las personas extranjeras lesionadas.

La Cancillería lamentó el asesinato de la ciudadana canadiense, que ocurrió cuando un hombre armado abrió fuego desde la pirámide de la Luna. Por los hechos, otras seis personas resultaron lesionadas y el tirador murió posteriormente a causa de una herida de bala autoinfligida, según informó el Gabinete de Seguridad.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que entre los heridos se encontraban dos turistas colombianos, uno ruso y otro canadienses.

En un breve comunicado, la SRE aseguró que dará “puntual seguimiento a estos hechos” y señaló que trabaja con autoridades federales y estatales “para brindar todo el apoyo que se requiera a las personas extranjeras lesionadas en este doloroso caso”.

Canadá confirma un segundo turista lesionado

Por separado, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, confirmó la nacionalidad canadiense de la víctima y calificó el ataque como un “horrendo acto de violencia armada”, en el que un segundo turista canadiense resultó herido.

“Mis pensamientos están con su familia y seres queridos, y los funcionarios consulares de Asuntos Globales están en contacto para brindar asistencia”, afirmó en en la red social X, donde reconoció al canciller Roberto Velasco Álvarez por “responder rápidamente a esta situación”.

Previamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que había establecido contacto con la embajada de Canadá en México, e instruyó al Gabinete Federal investigar el ataque.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias", agregó.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

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cehr