Fiscalía de Edomex identifica a 9 turistas lesionados tras balacera en Teotihuacán

Un hombre realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identificó a 9 personas lesionadas durante el ataque armado registrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde una turista canadiense fue asesinada y el agresor se quitó la vida.

Aunque la institución no reveló la identidad de la mujer asesinada, informó que una segunda ciudadana canadiense, identificada como Felicia Lee, de 26 años, sufrió heridas de bala en el tórax.

Entre los heridos también se encuentran tres personas de nacionalidad colombiana, incluido un menor de seis años, quien presentó una herida de bala “en miembro pélvico izquierdo”.

La FGJEM detalló que los otros turistas colombianos son Dayana Paola Castro Calderón, de 37 años, quien resultó con una herida de bala en la extremidad pélvica derecha, y Luisa Fernanda Fuentes Álzate, de 22 años, quien sufrió la torcedura de un tobillo.

Además, otras dos personas, cuya nacionalidad no precisó, fueron identificadas como Alex Marco Witz y Bame Marco Witz, lesionados por impactos de bala en una mano y en una pierna, respectivamente

También resultó herido por arma de fuego un turista ruso, identificado como Maycol Michelle Mictrocil, de 42 años; en tanto, un ciudadano holandés, Francis A. Rivero, de 55 años, sufrió una fractura en el tobillo derecho.

Otra persona identificada como Delicia de Yong, de 29 años, también resultó lesionada, aunque las autoridades no detallaron el tipo de lesión.

Así ocurrió el tiroteo en Teotihuacán

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:00 horas de este 20 de abril cuando, desde la pirámide de la Luna, un hombre armado abrió fuego contra visitantes de la zona arqueológica de Teotihuacán.

Inicialmente, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que dos personas perdieron la vida, entre ellas una mujer de nacionalidad canadiense y el agresor, quien murió a causa de una herida de bala autoinfligida, precisó posteriormente el Gabinete de Seguridad.

¡Momentos de terror! 😥

🔴Los visitantes de teotihuacán vivieron tensos momentos, cuando un sujeto comenzó a disparar a las personas desde lo alto de una pirámide.

En el clip difundido del momento se escucha el grito desesperado de alguien diciendo '¡Háblenle a la policía!'… pic.twitter.com/6AtBwiyxsP — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

Asimismo, en su informe preliminar, las autoridades mexiquenses reportaron seis personas lesionadas: cuatro por arma de fuego y dos por caídas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

En declaraciones a la prensa, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que entre los heridos se encontraban turistas colombianos, al menos uno de nacionalidad rusa y otra persona proveniente de Canadá.

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cehr