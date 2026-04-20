‘Elementos extranjeros nunca participaron en operativo de narcolaboratorio’, aclara fiscal de Chihuahua.

A fin de evitar especulaciones y malos entendidos en torno al operativo que derivó en el hallazgo de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en la Sierra de Chihuahua, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, precisó que en él, únicamente participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del EjércitoMexicano.

Con lo anterior, descarta la intervención de elementos extranjeros, sin embargo, precisó que instructores procedentes de EstadosUnidos sí se encontraban en la entidad y en una comunidad aledaña, pero con otros fines, como lo es la enseñanza en el manejo de drones.

“Conviene explicar que es lo que ocurrió, para precisar los hechos que están generando algo de confusión”, dijo.

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Refirió que en el aseguramiento del narcolaboratorio, participaron alrededor de 80 elementos, 40 de ellos de la AEI y otros 40 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

“El operativo duró dos días, por las dimensiones del hallazgo y los traslados que se deben hacer hasta la comunidad, las distancias son enormes”, comentó.

🚨El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, aseguró que los dos agentes estadounidenses fallecidos no participaron en el operativo donde se aseguró un narcolaboratorio.



Los agentes estaban en labores de capacitación, a 8-9 horas del operativo



Confirma que no hubo… pic.twitter.com/hLNpZInX7g — Azucena Uresti (@azucenau) April 20, 2026

Agregó que, una vez ubicado y asegurado el lugar de los hechos, puesto a disposición de las autoridades de la Fiscalía General de la Republica, el Director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, procedió a retornar a la ciudad de Chihuahua.

“Venía en un convoy de cinco vehículos, y en la comunidad de Polanco, que está aproximadamente a seis horas y media de El Pinal, el director se encuentra con instructores de la Embajada de EU, que estaban en Polanco dando curso sobre el manejo de drones (…) ellos tenían un vuelo la mañana del domingo desde la ciudad de Chihuahua y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana en la que venía el Director, suben al vehículo y a las dos de la mañana, aproximadamente, sufren el percance en donde pierden la vida al desbarrancarse en una de las cañadas que existen en el lugar”, lamentó el Fiscal.

Hizo hincapié en que se trata de dos hechos distintos en los que, “nunca hubo participación de ningún agente extranjero en El Pinal”.

Asimismo, indicó que se está en proceso de la individualización de las víctimas.

“Estamos en el proceso de identificación, ya hay personal del Consulado de los Estados Unidos en los procedimientos correspondientes”, añadió.

Por último, mencionó que este operativo fue un trabajo colaborativo entre el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado y que se continuará con el desarrollo de actividades en conjunto.

“Somos muy respetuosos de la soberanía de este país y de la no intervención de agentes de ningún tipo que no sean nacionales, directamente en este tipo de operaciones, aunque existen colaboraciones en otros programas al tratarse de un estado frontera.

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JVR