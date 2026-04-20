Marina del Pilar fortalece la megaregión Baja California–Arizona para impulsar el desarrollo binacional.

Para seguir consolidando una megaregión binacional con base en la innovación y crecimiento compartido, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó el arranque de la Misión Arizona–Baja California, un encuentro que fortalece la relación histórica entre ambos estados fronterizos.

El evento, realizado en CETYS Universidad, reunió a organismos clave como Arizona Commerce Authority, Arizona Mexico Commission, representantes de Phoenix, Tucson y Yuma, así como instituciones académicas, organismos y cámaras de desarrollo económico, consolidando una agenda de colaboración entre gobierno, industria y academia.

“Esta misión Arizona–Baja California es un paso más en esta alianza estratégica de largo plazo. Queremos profundizar la cooperación entre nuestros gobiernos, fortalecer alianzas cada vez más sólidas entre nuestras empresas y ampliar la colaboración académica y la investigación científica”, subrayó la mandataria.

Fortalecimos nuestra relación binacional con Arizona a través de un diálogo con autoridades, instituciones académicas y organismos empresariales de Phoenix, Tucson y Yuma.



Coincidimos en que somos una sola región, con el talento, la tecnología y las cadenas de suministro… pic.twitter.com/yDBWhupeAB — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) April 20, 2026

Señaló que ambas economías se complementan en sectores como semiconductores, aeroespacial, dispositivos médicos y biotecnología, y que es fundamental acercar el talento universitario a la industria para impulsar la innovación y generar empleos de alto valor.

La gobernadora puntualizó que el estado registra niveles históricos de inversión pública y privada, así como un crecimiento sostenido en inversión extranjera directa, impulsado por proyectos clave de infraestructura, energía y desarrollo industrial.

Eva Masadiego, directora ejecutiva de la Misión Arizona–Baja California, señaló que este encuentro marca el inicio de una nueva etapa de colaboración más estrecha, orientada a consolidar alianzas duraderas que impulsen el desarrollo económico y la integración regional en los próximos años.

El secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, indicó que en el ámbito internacional se ha reconocido a Baja California como referente en el desarrollo de talento y vinculación educativa, lo que ha sido clave para atraer inversiones y posicionar al estado frente a otros en México.

El encuentro se desarrolla del 19 al 21 de abril e incluye reuniones gubernamentales, encuentros empresariales, visitas a empresas líderes del sector tecnológico y manufacturero, así como actividades de networking estratégico entre ambos estados.

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JVR