Morena fortalece presencia en Zona Esmeralda y suma liderazgos

Morena busca estrechar lazos con líderes sociales y residentes de Zona Esmeralda de cara a los próximos retos.

Ante la importancia de Zona Esmeralda en el mapa político de Atizapán, Morena tiende lazos con líderes sociales y vecinos de los fraccionamientos que lo integran.

Como parte de este proceso de diálogo y escucha ciudadana, Enrique Contreras, presidente del Club Rotario Sayavedra, y Luzma Hernández Bermúdez, presidenta estatal de Morena, sostuvieron un encuentro con más de 140 mujeres habitantes del residencial.

Contreras destacó la necesidad de una mayor participación ciudadana en las decisiones públicas, pues sólo con la inclusión de las y los vecinos es posible atender los grandes retos que enfrenta el municipio.

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“Debemos recuperar la capacidad de trabajar unidos como comunidad y asumir la responsabilidad que nos corresponde para construir entornos más seguros y con mayor bienestar para todas las familias”, expresó en el acto celebrado en el Club de Golf Valle Escondido.

Recordó que Zona Esmeralda fue, durante muchos años, un referente en materia de seguridad, lo que se ha diluido por omisiones en la administración atizapense.

La dirigente morenista señaló que las mujeres son clave en el bienestar de las comunidades y en la transformación positiva de la sociedad, por lo que invitó a estar organizadas frente a los desafíos por venir.

“Las mujeres, siempre que llegamos a un lugar, transformamos. Es nuestra naturaleza. Hoy las mujeres están dando la cara en las familias, en los municipios, en el Estado y en el País”, expresó Hernández Bermúdez.

El encuentro destacó por el nivel de convocatoria que lograron Enrique Contreras y Luzma Hernández, así como por el interés de los ciudadanos por participar en los cambios sociales.

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