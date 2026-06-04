GP de Morena respalda a Sheinbaum y acusa campaña internacional para debilitar a la 4T

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y acusó la existencia de una estrategia de la ultraderecha internacional para desacreditar al gobierno mexicano y al movimiento de la Cuarta Transformación.

Durante la conferencia denominada “Legislativa del Pueblo”, el vocero de la bancada morenista, Arturo Ávila Anaya, sostuvo que los recientes señalamientos contra integrantes de Morena y gobiernos emanados del movimiento forman parte de una campaña política impulsada desde el extranjero.

“Manifestamos nuestro absoluto respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la defensa de nuestra soberanía, de la patria y de los valores más importantes de nuestra nación”, afirmó.

El legislador retomó la carta publicada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que cuestiona el cambio de postura del presidente estadounidense Donald Trump hacia México y advierte sobre la influencia de asesores que, según el exmandatario, buscan debilitar al gobierno mexicano.

✊ Respaldo de AMLO y unidad de la Transformación



Claudia Sheinbaum agradeció el respaldo del Presidente López Obrador y señaló que los adversarios buscan construir una narrativa para desacreditar al Movimiento, a AMLO y a su Gobierno, comentó: “Le agradezco enormemente el… pic.twitter.com/DgxqlAO212 — Morena (@PartidoMorenaMx) June 4, 2026

Ávila rechazó que la intervención pública de López Obrador represente una disputa de liderazgo con la actual mandataria y aseguró que se trata de una contribución al debate público en defensa de la relación bilateral.

“No es una disputa de liderazgo. La presidenta tiene todo el liderazgo y todo nuestro respaldo”, sostuvo.

Respecto a la publicación de un medio estadounidense sobre presuntas investigaciones relacionadas con los gobernadores de Tamaulipas y Sonora, el diputado morenista consideró que se trata de señalamientos mediáticos sin sustento oficial.

“No he visto un pronunciamiento del Departamento de Estado. Lo tomo como lo que es: una investigación periodística”, señaló.

Asimismo, cuestionó el origen y la intención de las versiones difundidas en medios estadounidenses y sugirió que forman parte de una narrativa construida desde hace tiempo para vincular a Morena con el crimen organizado.

En otro tema, el legislador se refirió a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sostuvo que el gobierno federal debe privilegiar el diálogo y evitar cualquier acto de represión.

Aunque reconoció las afectaciones que generan los bloqueos y protestas para la ciudadanía, consideró que algunos grupos buscan provocar una respuesta violenta por parte del Estado.

“Nunca nuestro gobierno va a responder con represión. Se buscarán acuerdos mediante el diálogo”, afirmó.

Finalmente, reiteró que Morena continuará realizando asambleas informativas en todo el país para respaldar a la presidenta Sheinbaum y promover la defensa de la soberanía nacional frente a lo que calificó como intentos de injerencia extranjera.

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MSL