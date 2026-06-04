Tormenta inunda vialidades en 8 municipios del Edomex; hay autos varados y afectaciones en Mexibús

Una intensa tormenta provocó severas afectaciones viales, saturación de drenajes, interrupciones en el Mexibús y autos varados en al menos 8 municipios de la zona nororiente del Estado de México.

Por la magnitud de la tormenta, el agua alcanzó los 2 metros de altura en un paso a desnivel del Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del municipio de Cuautitlán Izcalli.

Tomen sus precauciones.



Fuertes lluvias provocaron inundaciones en Cuautitlán Izcalli.



Aquí imágenes del Circuito Exterior Mexiquense, en el bajo puente de calle Hidalgo. Se reportan automovilistas atrapados.



Vía @vialhermes pic.twitter.com/KmxFeQBqoA — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 5, 2026

En dicho punto, un tractocamión y una camioneta de carga quedaron varados, por lo que sus operadores salieron de las cabinas para resguardarse.

Asimismo, en los municipios de Coacalco y Tultitlán, la circulación en la Vía José López Portillo fue interrumpida en tramos como el puente de La Bandera, el fraccionamiento Villa de las Flores y las inmediaciones de Plaza Coacalco, donde los niveles rebasaron los 30 centímetros.

Afectaciones al transporte público del Edomex

Cerca de la estación Tultitlán del Tren Suburbano, sobre la avenida Recursos Hidráulicos, un vehículo de carga pesada resultó ladeado tras caer en un registro oculto por el agua, mientras que una unidad de mensajería también quedó atrapada.

En Periférico Norte, el tránsito vehicular con dirección a la autopista México-Querétaro fue detenido a la altura de Tlalnepantla. Además, en Tecámac, una unidad de transporte público quedó inmovilizada debajo del puente que conecta Santo Tomás con el fraccionamiento Real del Cid, debido a la acumulación de agua y desechos.

Más de las inundaciones en Edomex.



Una combi se quedó varada en el puente Real del Cid, Tecámac.pic.twitter.com/gGtya7yS95 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 5, 2026

Por otra parte, la operación de las líneas 1, 2 y 4 del Mexibús fue modificada y suspendida temporalmente en varios tramos, principalmente en la Avenida Nacional del municipio de Ecatepec, debido a las anegaciones en los carriles confinados.

Ante la falta de transporte para los usuarios, camiones de seguridad pública estatales y municipales fueron habilitados para realizar el traslado de personas hacia zonas seguras, como lo muestran videos publicados en redes sociales.

Los trabajos de desazolve en las zonas afectadas fueron iniciados por cuadrillas de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y personal de bomberos, mientras que las autoridades locales solicitaron a la población extremar precauciones ante el pronóstico de precipitaciones intermitentes durante la madrugada.

Municipios afectados por las lluvias en el Edomex:

Tultitlán

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Tlalnepantla

Ecatepec

Atizapán de Zaragoza

Huixquilucan

Toluca

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JVR