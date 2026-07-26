¿Quién es Estrellita ‘N’, detenida por el caso Dafne, señalada de violentar alumnos en Academia Militar?

El pasado 16 de julio Dafne, una menor de 13 años de edad, falleció en un campamento de verano de una Academia Militarizada; hasta el momento se han detenido a tres personas que podrían estar implicadas en este hecho.

Tan solo tres días de haber ingresado al campamento de la Academia Militarizada de Tamaulipas una persona notificó a la madre de la menor de edad que esta se desvaneció en las regaderas de la institución; de acuerdo con la necropsia, la causa de muerte de Dafne fue sumersión.

El 24 de julio se dictó prisión preventiva para Dana Yanina “N”; una auxiliar de la academia de 18 años de edad, por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata, y su audiencia se llevará a cabo el lunes 27 de julio.

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Durante las primeras horas de este domingo Gioconda, mejor conocida como Estrellita “N”, fue detenida por su probable participación en el feminicidio de Dafne, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ).

De acuerdo con la FGJ de Tamaulipas, como parte de la Carpeta de Investigación del feminicidio de Dafne, Estrellita “N” “fue puesta a disposición de un Juez de Control, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho".

#FGJT_Informa Derivado de los trabajos de la Carpeta de Investigación abierta por Feminicidio tras los hechos del día 16 de julio en una academia militarizada en #CiudadMadero, fue detenida una mujer, que será puesta a disposición de la autoridad judicialhttps://t.co/jJnWC6WOn7 — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 26, 2026

¿Quién es Estrellita ‘N’?

Estrellita “N” fue conocida dentro del caso de feminicidio de Dafne Zapata incluso antes de que se efectuara su detención, pues además de ser quien notificó a la madre de la menor que esta había perdido la vida, era instructora en la Academia Militarizada.

Otro hecho que se encuentra señalado dentro de esta investigación es la privación de la libertad de Dana Yanina “N”, quien rindió su declaración antes de que fuera detenida por las autoridades de Tamaulipas.

El nombre de la “Sargento Estrellita” de la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero es Gioconda “N”, y fue ella quien notifició a Alejandra Quintos no solo el deceso de la menor, sino una lesión previa antes de lo ocurrido.

Detención de la "Sargento Estrellita". ı Foto: Redes Sociales

Dentro de su declaración, Dana informó que ella fue víctima de Estrellita “N”, quien la violentaba y la detuvo en contra de su voluntad después de que Dafne perdiera la vida, con la finalidad de que esta no rindiera su declaración ante las autoridades.

La declaración oficial de la auxiliar no es la única que se conoce, pues diversos exalumnos de la academia señalaron que la “Sargento Estrellita”; quien era la encargada del área femenil de la academia, cometió abusos físicos y mentales en su contra.

🔴 #SEPInforma | Condenamos cualquier tipo de maltrato que vulnere la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.



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