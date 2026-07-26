"Caminamos juntas..."

Claudia Sheinbaum entrega Pensión Mujeres Bienestar y anuncia obras hídricas en Acapulco

Presidenta Claudia Sheinbaum entrega tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar en Acapulco; anuncia cancelación de la presa La Parota e inversión en infraestructura hidráulica local

Claudia Sheinbaum encabeza la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en Acapulco, Guerrero.
Claudia Sheinbaum encabeza la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en Acapulco, Guerrero. Foto: Presidencia
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La Razón Online

En Acapulco, Guerrero, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, que beneficia a mexicanas de 60 a 64 años, y puntualizó que las mujeres cuando caminan juntas no hay nadie que las detenga, ya que son el centro de la Transformación; además, anunció acciones de infraestructura hidráulica para garantizar el suministro de agua potable en la entidad.

“Cuando las mujeres caminamos juntas, no hay nada que nos detenga. Esas somos las mujeres mexicanas. “Hay que decirle a todas las niñas y todas las jóvenes que podemos ser lo que queramos ser, las mujeres somos el centro de la Transformación, somos historia y futuro de México”, destacó en el evento.

Beneficiarias de Acapulco reciben sus tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de manos de la Presidenta.
Beneficiarias de Acapulco reciben sus tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de manos de la Presidenta. ı Foto: Presidencia

Destacó que la Pensión Mujeres Bienestar —que en Guerrero beneficia a cerca de 70 mil mexicanas y 17 mil 955 en Acapulco con un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos— es un reconocimiento por el trabajo de cuidados que históricamente han realizado y símbolo de que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación llegaron todas las mujeres de México.

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La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó otras acciones del Gobierno de México en beneficio de las mujeres, como la entrega de más de 25 millones de ejemplares de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres; la construcción de Centros LIBRE en mil municipios del país, con la meta de llegar a los 2 mil 500 que hay en México; la integración de 250 mil mujeres en la Red Nacional de Tejedoras de la Patria; y el reconocimiento de las mujeres en la historia de México.

También informó sobre las obras para garantizar el suministro de agua potable en Guerrero, entre las que resaltó la rehabilitación de espacios dañados por los huracanes Otis y John; acciones de saneamiento para evitar el desborde de ríos durante desastres naturales; la construcción de bombas de agua en torres altas para evitar daños por inundaciones y el cambio de las redes de agua potable en las colonias de Acapulco.

Anunció que el proyecto de la Presa La Parota está cancelado porque afectaba a varias comunidades e informó la construcción de pozos y tanques altos para sustituirla; además de acciones para fortalecer el turismo en la entidad, lo que se refleja en una ocupación hotelera del 78 por ciento en Acapulco.

Claudia Sheinbaum, Evelyn Salgado y Leticia Ramírez durante el evento de apoyo a mujeres en Guerrero.
Claudia Sheinbaum, Evelyn Salgado y Leticia Ramírez durante el evento de apoyo a mujeres en Guerrero. ı Foto: Presidencia

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que a nivel nacional 3 millones de mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar, de las cuales cerca de 70 mil son de Guerrero y 17 mil 955 de Acapulco, quienes reciben 3 mil 100 pesos bimestrales como un reconocimiento a su trabajo por el país.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, reconoció que la Pensión Mujeres Bienestar es un programa transformador que consolida el gobierno humanista que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien refrendó su respaldo para trabajar en equipo como un solo movimiento.

Beneficiarias de Acapulco reciben sus tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de manos de la Presidenta.
Beneficiarias de Acapulco reciben sus tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de manos de la Presidenta. ı Foto: Presidencia

La beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar, Angelita Nava Santamaría, agradeció a la Presidenta a nombre de todas las mujeres de Acapulco por este programa, que refleja que nunca es tarde para recibir justicia social.

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