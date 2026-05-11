“Las mujeres nunca más queremos ser menos”: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum centró su discurso por el Día de las Madres en una deuda histórica con millones de mexicanas que han sostenido hogares, criado hijas e hijos, atendido parejas, acompañado nietos y asumido durante décadas tareas esenciales sin reconocimiento público.

Aprovechó el espacio para felicitar a las madres de Sonora, del resto del país y a las que viven del otro lado de la frontera, a quienes reconoció por el papel que tienen dentro de sus familias. “Gracias a las mamás que nos dieron la vida y después nos dieron todo, porque así es, damos todo por nuestras hijas e hijos”, expresó.

El Dato: El gobernador Alfonso Durazo agradeció a la mandataria por la gira de tres días que hizo por Sonora en la que se avanzó con los Planes de Justicia para los pueblos seri y yaqui.

Sheinbaum Pardo también llevó su mensaje al terreno del machismo y recordó frases que, durante años, limitaron la voz pública de las mujeres. Señaló que a muchas mexicanas les tocó escuchar expresiones destinadas a callarlas o reducir su participación. “A mí me tocó, seguramente a ustedes, que nos dijeran: ‘Calladita te ves más bonita’. Eso no. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos”, afirmó.

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Además, sostuvo que esa visión también intentó encerrar a las mexicanas en tareas domésticas, sin reconocer su derecho a decidir sobre su vida, su empleo, sus vínculos y su tiempo. “Hubo el tiempo en que a las mujeres se nos decía: ‘No, tú al hogar, tú no puedes ir a trabajar’”, recordó.

Bajo esa línea, afirmó que la igualdad exige cerrar el paso a la violencia y a cualquier práctica que coloque a las mexicanas en una posición menor dentro de la sociedad. “Las mujeres no queremos ser más, porque somos iguales, pero nunca más queremos ser menos”, dijo.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum (c.) y el gobernador Alfonso Durazo, ayer, en Cajeme. ı Foto: Especial

Además, retomó la participación de mujeres en la historia. Mencionó a Leona Vicario, Josefa Ortiz Téllez Girón, Gertrudis Bocanegra y Margarita Maza como figuras que, según dijo, contribuyeron a la construcción del país sin recibir durante años el reconocimiento suficiente.

Recordó que, cuando llegó a la Presidencia de México, también llegaron todas las mujeres mexicanas, por ello se construye un Sistema de Cuidados y se reivindica el papel de las mujeres en la historia.

Señaló que visibilizar a las mexicanas en la vida pública y en los espacios de decisión permite romper límites impuestos durante generaciones, además de abrir referentes para que ninguna menor crezca con la idea de que su futuro tiene fronteras marcadas por el género.

Sostuvo que estos actos se enfocan en que las niñas tengan apoyo, confianza y ejemplos suficientes para imaginar cualquier proyecto de vida. “Que sepan, como los niños, que no hay imposibles, que pueden ser cualquier cosa, pueden ser hasta presidentas de la República”, agregó.

Sheinbaum Pardo también llevó su mensaje al origen de las desigualdades en México y afirmó que el racismo marcó durante años la forma en que algunos sectores miraron a los pueblos originarios.

Al tocar ese punto, criticó que aún existan voces que colocan a los conquistadores españoles por encima de las comunidades indígenas. “Todavía hay personas que creen que Hernán Cortés fue lo mejor que les pudo pasar a los territorios. Un asesino”, expresó.

Hacia el cierre, la jefa del Ejecutivo federal relató que, al inicio de su gobierno, un comediante se refirió a ella como “ama de casa” al llegar a Palacio Nacional. La mandataria respondió que esa expresión no debía usarse como burla. “Pues sabe qué, con mucho orgullo soy ama de casa. Soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas”.

Ante asistentes reunidas en Cajeme, Sonora, la mandataria defendió la Pensión Mujeres Bienestar como apoyo exclusivo para mexicanas, y señaló que no representa sólo un programa social, sino una forma de reconocer las labores cotidianas que quedaron fuera de salarios, derechos y estadísticas.

Como parte de este acto, la Presidenta entregó tarjetas de este programa a cuatro beneficiarias de Cajeme. Las receptoras fueron Altagracia Ruíz Acuña, Josefina Gutiérrez Beltrán, Onésima Moroyoqui Matus y María Luisa Álvarez Espinoza.

En esa entrega, la mandataria federal estuvo acompañada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y por la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, quien detalló que en Sonora 70 mil sonorenses reciben la Pensión Mujeres Bienestar, que consiste en un apoyo de tres mil 100 pesos bimestrales y detalló que el programa atiende a casi tres millones de mujeres en todo el país.

Sostuvo que el programa busca dar valor público a una tarea que, durante generaciones, permaneció dentro del ámbito familiar sin distinción institucional. “¿Quién reconoce ese trabajo de cuidadoras? Pues por eso la Pensión Mujeres Bienestar es sólo para mujeres, valorando el trabajo de las mexicanas”, dijo.

El programa, de acuerdo con lo expuesto por la Presidenta, está dirigido a mujeres de 60 a 64 años. Sheinbaum también señaló que su gobierno busca crear mil guarderías en el país, a las cuales llamó centros de educación y cuidado infantil, para apoyar a madres que necesiten o deseen trabajar fuera del hogar.

...Y Marina reconoce doble vocación

› Por Elizabeth Hernández

LA SECRETARÍA de Marina (Semar) centró su mensaje por el Día de las Madres en las mujeres que integran la institución, así como en aquellas que sostienen a sus familias desde el hogar, con un reconocimiento público a su fortaleza, cuidado y papel dentro del país.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, agradeció a las madres mexicanas por su “amor, fortaleza y entrega cotidiana”, valores que, señaló, constituyen el fundamento de las familias y una fuerza para la nación.

A través de un mensaje en redes sociales, destacó de manera especial a las madres que sirven dentro de la institución naval. “Les manifiesto mi admiración por su doble vocación, la de servir a México con abnegación y educar a sus hijas e hijos con dedicación ejemplar”, expresó.

De acuerdo con el mensaje institucional, la Semar también reconoció a sus compañeras navales, mercantes y civiles que cuidan a México “en el mar, en el aire y en la tierra”, además de quienes desde casa acompañan y guían a sus familias.

Su publicación añadió que la fortaleza de las madres representa una inspiración para la institución. “Su amor es el puerto seguro al que siempre anhelamos volver”, indicó la dependencia en su pronunciamiento por el diez de mayo.

Actualmente, más de 22 mil mujeres forman parte de la Marina, una cifra que representa cerca del 26 por ciento de todo el personal naval, civil y mercante de la institución Ese universo femenino incluye personal con funciones operativas, administrativas, científicas, técnicas y de mando. De acuerdo con la propia institución, las integrantes de la secretaría participan en áreas como salud, ingeniería, investigación, meteorología, oceanografía, justicia y administración.

Con estos mensajes, la Marina enmarcó la conmemoración del Día de las Madres en el reconocimiento hacia las mujeres que combinan labores profesionales, servicio público, tareas de cuidado o acompañamiento familiar dentro y fuera de la vida naval.