› Amistad con Rocha

Y hablando de Sinaloa, casi dos semanas después de que el gobierno estadounidense lanzó la acusación de narcotráfico en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el senador Gerardo Fernández Noroña no pudo más y confesó su amistad con el ahora mandatario con licencia. Atribuyó los señalamientos a un “golpeteo” para dañar electoralmente al oficialismo. “Hasta ahora todo muestra una injerencia en el proceso electoral de 2027, una intención de debilitar a nuestro movimiento, de tensar las cosas en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que es una forma que utiliza el gobierno de Estados Unidos para tratar de sacar raja. A estas alturas, está claro que fue golpeteo político”, aseguró. Y sus inferencias apuntaron a la resolución de un caso que a la FGR le llevará varias semanas o meses. “Yo conozco dónde vive actualmente. No voy a negar la relación de amistad que mantengo con el gobernador con licencia. Y, pues, justo hace dos o tres fines de semana (…) estuve ahí, en su casa, que es la casa de un profesor universitario, lo he insistido. Ahora sí que no tiene ningún rasgo de dinero”. Fue lo que dijo.

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