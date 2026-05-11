› Informe sobre desapariciones

Y nos piden no perder de vista el informe que este día presentará la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochak, sobre el caso de las desapariciones en el país. La funcionaria es relatora para México y todo parece indicar que las autoridades federales de nuestro país —quizá tanto como colectivos de derechos humanos y madres buscadoras— estarán pendientes de lo que dicho informe contenga. De ello dio cuenta el Gobierno federal en un comunicado en el que señala que “en congruencia con la política de apertura del Gobierno mexicano con los organismos internacionales de derechos humanos, en la presentación participarán el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa”. Se tiene previsto que en el acto que se llevará a cabo en la Ciudad de México se den a conocer hallazgos, objetivos, metodología y recomendaciones de la CIDH en la materia, y que a partir de eso se plantee la intención de fortalecer la cooperación entre el Estado mexicano y el organismo interamericano para atender el fenómeno de las desapariciones en el país. Así que por lo pronto, atentos.

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