¿Cuándo inicia el registro de las Pensiones Bienestar? Checa las fechas y requisitos

Quienes quieran ser beneficiarios de las pensiones Bienestar podrán realizar su registro durante los próximos días, pues se abrió un nuevo registro para la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión para Personas Adultas Mayores.

Las y los aspirantes a cualquiera de estos Programas para el Bienestar deben realizar su registro en los Módulos del Bienestar cercanos a su lugar de residencia, y para ubicarlo pueden acceder a la página ubicatumodulo.bienestar.gob.mx

La Pensión de las Personas Adultas Mayores entrega un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales a las personas que tengan 65 años de edad o más, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar entrega un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales a las mujeres de entre 60 y 64 años de edad.

Pensiones Bienestar ı Foto: Especial

Calendario para el registro de las pensiones Bienestar

El registro para la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión para Personas Adultas Mayores estará disponible desde el lunes 27 de abril y se cerrará el domingo 3 de abril, por lo que quienes quieran ser beneficiarios deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente : Credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: Teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto: Celular o de casa

No olvides tus documentos para el registro ı Foto: Captura de pantalla

También se puede realizar el registro de una persona auxiliar, quien también deberá presentar los mismos documentos.

El calendario de registro para la Pensión de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar es el siguiente:

Lunes 27 de abril: A, B, C

Martes 28 de abril: D, E, F, G, H

Miércoles 29 de abril: I, J, K, L, M

Jueves 30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 2 y domingo 3 de mayo: Todas las letras

El registro estará disponible en los Módulos del Bienestar de 10:00 a 16:00 horas de lunes a domingo, y para hacer el proceso se debe acudir el día indicado en el calendario tomando en cuenta la primera letra del primer apellido.

Calendario de registro de Pensiones Bienestar abril-mayo ı Foto: Redes Sociales

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