¿Cuándo inicia el registro de las Pensiones Bienestar? Checa las fechas y requisitos

Quienes quieran ser beneficiarios de las pensiones Bienestar podrán realizar su registro durante los próximos días, pues se abrió un nuevo registro para la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión para Personas Adultas Mayores.
Las y los aspirantes a cualquiera de estos Programas para el Bienestar deben realizar su registro en los Módulos del Bienestar cercanos a su lugar de residencia, y para ubicarlo pueden acceder a la página ubicatumodulo.bienestar.gob.mx
La Pensión de las Personas Adultas Mayores entrega un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales a las personas que tengan 65 años de edad o más, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar entrega un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales a las mujeres de entre 60 y 64 años de edad.
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Calendario para el registro de las pensiones Bienestar
El registro para la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión para Personas Adultas Mayores estará disponible desde el lunes 27 de abril y se cerrará el domingo 3 de abril, por lo que quienes quieran ser beneficiarios deben presentar los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad
- CURP de impresión reciente
- Acta de nacimiento legible
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: Teléfono, luz, gas, agua o predial
- Teléfono de contacto: Celular o de casa
También se puede realizar el registro de una persona auxiliar, quien también deberá presentar los mismos documentos.
El calendario de registro para la Pensión de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar es el siguiente:
- Lunes 27 de abril: A, B, C
- Martes 28 de abril: D, E, F, G, H
- Miércoles 29 de abril: I, J, K, L, M
- Jueves 30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 2 y domingo 3 de mayo: Todas las letras
El registro estará disponible en los Módulos del Bienestar de 10:00 a 16:00 horas de lunes a domingo, y para hacer el proceso se debe acudir el día indicado en el calendario tomando en cuenta la primera letra del primer apellido.
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