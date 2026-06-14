Secretaría Anticorrupción castiga a 39 servidores públicos con inhabilitaciones

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sanciones contra 39 personas servidoras públicas por faltas graves y no graves en dependencias federales, empresas del Estado e instituciones públicas, con castigos que incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años, suspensiones, amonestaciones y multas económicas.

El caso de mayor impacto económico corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso inhabilitaciones de 20 y 10 años, además de una sanción solidaria por mil 192 millones 500 mil pesos, contra exfuncionarios relacionados con la contratación para adquirir e instalar 82 mil optimizadores de tensión que “no eran necesarios para la prestación del suministro eléctrico” en 2017.

Otro expediente relevante se ubicó en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde una persona adscrita al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla recibió inhabilitación por 10 años por obtener un beneficio económico de 152 mil pesos a través de la venta de 182 guías del servicio de mensajería en 2020.

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Desde el sector hacendario, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales registró una de las sanciones económicas más altas. Un servidor público recibió inhabilitación por ocho años y multa por 4.9 millones de pesos por depósitos a su cuenta personal y por no devolver un vehículo en 2019.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno informa que fueron sancionadas 39 personas servidoras públicas por cometer faltas graves y no graves. Las inhabilitaciones van hasta los 20 años y una multa económica por más de mil millones de pesos.



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En el Banco del Bienestar, las resoluciones incluyeron inhabilitaciones de hasta 10 años por irregularidades en sucursales de Tabasco y Oaxaca. Entre los casos reportados se encuentran retiros sin consentimiento de titulares de cuentas bancarias y conciliaciones con información no verídica.

Por faltas graves, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acumuló sanciones relacionadas con un crédito fiscal de 205 millones de pesos fuera de plazo, un contrato por 200 mil pesos sin autorización presupuestal y actualizaciones de contraseñas de contribuyentes sin el soporte documental requerido.

Respecto a faltas no graves, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó sanciones en Petróleos Mexicanos, Cultura, Procuraduría Agraria, Guardia Nacional, Tren Maya, Profeco, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Financiera para el Bienestar, SAT, Aeropuertos y Servicios Auxiliares e Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Uno de los expedientes involucró a siete elementos de la Guardia Nacional, quienes recibieron suspensión por 30 días por presentar constancias de estudios carentes de validez en evaluaciones de permanencia o transición para licencia oficial colectiva de portación de armas de fuego en 2024.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares también figura en el informe por un derrame de 2 mil 679 litros de combustible ocurrido en 2025. La sanción consistió en seis días de suspensión contra un trabajador de la Estación de Combustibles México.

La dependencia federal sostuvo que las resoluciones se aplicaron conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad. “Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”, indicó.

Guardia Nacional ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT