Secretaría Anticorrupción sanciona a 32 proveedores por falsear información, informalidad…

A causa de falsear información, estar en condiciones de informalidad e, incluso, actuar con mala fe, el gobierno ha sancionado, en el primer trimestre del año, a más de una treintena de proveedores por medio de multas y otras acciones que llegan a sanciones económicas.

En un balance de los primeros tres meses del 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha emitido sanciones a 32 proveedores con los que, en su momento, hubo acercamientos para contratación de servicios, insumos y demás.

Mayoría sanciones, por información falsa

El motivo detrás de 24 de las sanciones fue por entregar información falsa; seis, por no formalización; dos, por dos o más rescisiones administrativas; a uno, por actuar “con dolo o mala fe”, y uno más por la falta de presentación de garantías

Derivado de las multas que se impusieron, se generó un acumulado de 15.6 millones de pesos.

Las instituciones públicas con más proveedores incumplidos fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 14; la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), con tres; mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tuvieron dos respectivamente.

Prestación de servicios, con más sanciones

Por sectores de las empresas, el de mayores sanciones fue el de prestación de servicios, con 37.5 por ciento; el de Salud, con 34.3 por ciento; el de Adquisición o arrendamientos de bienes, 15.6 por ciento; el de construcción, 12.5 por ciento.

La Secretaría Anticorrupción subrayó que en todos los casos las empresas recibieron la notificación y las sanciones se hicieron públicas en el Diario Oficial de la Federación; además, las personas físicas y morales fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

#ComunicadoBuenGobierno



Incumplir los contratos públicos tiene consecuencias



Como parte del combate a la corrupción e impunidad, la Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno, en el primer trimestre del año, sancionó a 32 personas físicas y morales por no cumplir con la Ley, lo… pic.twitter.com/a4E9HCWAIP — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) May 18, 2026

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cehr