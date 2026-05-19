Del Verde, poder de chantaje más que electoral

Reunión entre dirigentes del PT, PVEM y Morena, el pasado 13 de mayo.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que irá solo en San Luis Potosí y la Ciudad de México en las elecciones del 2027, a lo que podrían sumarse otras entidades, donde no se vería una alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT).

Karen Castrejón, presidenta nacional del partido, declaró que “estamos listos para ganar, para ir solos, que es lo más importante para competir en el próximo proceso electoral”; sin embargo, los datos electorales cuentan una historia distinta.

El Dato: El pasado 18 de marzo, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, destapó 11 perfiles para competir en la elección intermedia de 2027.

Con su alianza con Morena y el PT, el PVEM ha obtenido sus mejores resultados en los últimos 20 años. En 2018, cuando se alió con el PRI, el partido cayó a sus niveles más bajos. Recibió apenas 822 mil 160 votos en la elección presidencial.

TE RECOMENDAMOS: Anuncia CSP envío de reforma Encaminan aplazar elección de jueces y atajar acordeones y a impreparados

Para la elección de 2024, en cambio, al comparar los votos de 2018 y 2024, el partido guinda tuvo un crecimiento mínimo de 0.60 por ciento, el PT de cinco por ciento y el Verde de 309.

Grabó spots con la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum para pedir el voto a su favor, cuya imagen de la candidata más popular de la historia reciente del país sirvió de locomotora para un partido que, por sí solo, nunca había superado 10 por ciento de la votación nacional.

En 2018, con el PRI, la votación de ese año lo llevó a ser la última fuerza política en la Cámara de Diputados con once legisladores y una de las más pequeñas del Senado con sólo siete escaños.

A diferencia de 2024, cuando en la elección de diputados el PVEM obtuvo cuatro millones 505 mil 867 votos, que representaron 8.31 por ciento de la votación. Para el Senado, el Verde fue el gran ganador al registrar 94 por ciento más de votos respecto a la elección anterior.

San Luis Potosí es la entidad donde la fuerza del Verde es más sólida. La entidad actualmente es gobernada por Ricardo Gallardo, y el partido impulsa para 2027 a su esposa, la senadora Ruth González Silva. En la entidad, el obstáculo para que esa candidatura pudiera ir en coalición con Morena es la cláusula antinepotismo.

Chiapas es quizá la entidad donde el partido tiene raíces más profundas. Fue ahí donde obtuvo su primer gobierno estatal en 2012, con el hoy senador Manuel Velasco. En los municipios chiapanecos, el Verde ganó 29 ayuntamientos por su cuenta, mientras que la alianza Morena-PT-PVEM ganó cuatro más. Mientras que en el caso de Ciudad de México, la presencia del PVEM es en alianza, no electoral propia.

En la elección de junio de 2024, el Verde pasó de dos a siete diputados en el Congreso capitalino, un salto que se explica por el acuerdo de coalición con Morena y el PT, no por un crecimiento orgánico de su voto propio. Sus diputados locales existen porque el guinda les cedió distritos, no porque el electorado capitalino haya elegido al ecologista sobre otras opciones.

El PVEM estaría apostando más a su capacidad de negociación que a su fuerza territorial para posicionarse rumbo a 2027, advirtió el analista político Fernando Dworak, quien sostuvo que el partido busca presionar a Morena para asegurar espacios de poder y candidaturas clave.

“El problema es que todavía no matan al animal y ya quieren repartirse la piel”, afirmó, al tiempo que señaló que las disputas internas y las exhibiciones de fuerza se están dando antes de que siquiera se definan candidaturas.

A su juicio, lo que predomina en esta etapa no es la fortaleza real del Verde, sino la necesidad de proyectarla.

“No estoy diciendo que el Verde sea fuerte, sino que tiene que tener la apariencia de que es fuerte”, señaló.

El analista explicó que la verdadera influencia del PVEM radica en su capacidad para inclinar mayorías legislativas. “Su fuerza no está tanto en lo territorial, sino en un poder de chantaje”, sostuvo.

Este “chantaje”, dijo Fernando Dworak, consiste en que, “sin ellos, muy probablemente Morena batallaría para tener la mayoría absoluta rumbo a 2027 y no tendría la mayoría calificada”.

En el mismo sentido, David Torres, analista político, explicó que el Verde tiene presencia legislativa en diversos estados del país, como parte de la coalición oficialista, no como fuerza propia.

Buena parte de la estrategia de ese partido se basa en la negociación para asegurar posiciones y candidaturas, en un contexto donde el predominio de Morena limita su margen de acción. Esta situación, dijo, los empuja a buscar mayor visibilidad propia.

Agregó que la narrativa de competir en solitario no necesariamente implica una ruptura real, sino una táctica dentro del juego político. “El Verde no está buscando romper con Morena, lo que quiere es que Morena le reconozca lo que, desde su perspectiva, ya se ganó”.

El propio Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, ha dejado ver la lógica real en sus declaraciones.

“El Verde ha aportado más de medio millón de votos a la causa de la coalición en las últimas dos elecciones, y en San Luis Potosí tiene el doble de votos que Morena. Que se respete eso”, dijo.

Fernando Dworak anticipó que el Verde buscará tejer acuerdos políticos con Morena, ya sea en coalición o mediante pactos no explícitos.

“Los acuerdos no necesariamente van a verse como un reparto lineal en alianzas, sino como entendidos tácitos sobre quién va a ganar, incluso cuando compitan por separado”, explicó.

Como antecedente, mencionó procesos electorales pasados en los que, según su interpretación, se habrían favorecido ciertos resultados mediante candidaturas sin competencia real. “Puede haber acuerdos donde se mande a alguien a perder, sabiendo que otro perfil va a ganar”.

La pregunta que las elecciones del 2027 responderán es si el Verde tiene votos suficientes para competir sin el paraguas de la coalición, o si terminará siendo más útil dentro del bloque con Morena y el PT que fuera de él.

Renace

Algunos datos del crecimiento del PVEM con la coalición oficialista.

309 Por ciento aumentó su votación entre 2018 y 2024.

4 millones 505 mil 867 sufragios logró en la elección de diputados de 2024.

94 Por ciento más votos obtuvo en la elección al Senado de 2024 frente a 2018.

29 ayuntamientos ganó por sí solo en Chiapas.

4 municipios más obtuvo la alianza Morena-PT-PVEM en Chiapas.

2 a 7 diputados locales creció la representación del partido en el Congreso de la CDMX tras suscribir la coalición.