Morena ataja a El Travieso Arce y al senador Monreal

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que el partido guinda decidió cerrar la puerta a posibles candidaturas que contravengan los principios internos contra el nepotismo y la corrupción rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

Entre los casos señalados destacan el del senador Saúl Monreal Ávila, quien ha manifestado su interés por contender por la gubernatura de Zacatecas —la cual es actualmente dirigida por su hermano David Monreal—, así como el exboxeador Jorge El Travieso Arce, cuyo perfil comenzó a sonar como un posible candidato para Sonora.

Hace unos días, la legisladora petista Diana Karina Barreras, esposa del diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, celebró en un video que El Travieso estuviera ahora del “lado correcto de la historia”. “Estoy con mi amigo El Travieso Arce que ahora está del lado correcto de la historia”, dijo la diputada, quien estaba sentada al lado suyo.

En conferencia de prensa, Montiel Reyes descartó que Morena pueda respaldar ambas aspiraciones políticas, al sostener que el movimiento no permitirá la transmisión de cargos entre familiares.

Además, advirtió que el partido aplicará filtros más estrictos para evitar la incorporación de perfiles que, en distintos momentos, han confrontado al movimiento ­—como El Travieso Arce, a quien lo han acusado de mantener vínculos con el crimen organizado—.

“Para todos los compañeros que quieren participar para ser coordinador de la defensa de la transformación, o en su caso, en el 2027, para ser candidato de nuestro movimiento, se ha dicho con mucha claridad que no podrán participar en Morena familiares que quieran transmitir el poder de un cargo que se tiene a otro. En Morena no va a pasar”, dijo.

“Nosotros no vamos a ser parte del nepotismo que fue característico del PRI”, señaló, tras anunciar que ya ha tenido llamadas con el senador Saúl Monreal sobre el tema.

La dirigente morenista también aseguró que El Travieso no debería ser aceptado en las filas guindas debido tanto a los antecedentes de sus posicionamientos políticos como a su conducta pública.

Sin embargo, aclaró que la determinación final corresponderá a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena —presidida por Citlalli Hernández— y a los órganos internos encargados de aplicar los filtros correspondientes.

“Mi postura en la comisión de la cual soy parte es que no se acepte su candidatura por parte de Morena”, señaló.

Este último caso ya fue criticado anteriormente por el senador Gerardo Fernández Noroña, quien pidió públicamente que se negara la incorporación del exboxeador a Morena.

Ahora, el nombre de Arce se coloca en la discusión pública luego de aparecer en un video junto a la diputada Diana Karina Barreras, representante del Distrito tres de Hermosillo, Sonora, a quien también se le ha criticado tras una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionada con violencia política de género.

“La postura de la presidenta de Morena es que no debe ser aceptado por los antecedentes, sí de sus planteamientos políticos, pero también de su conducta. Así que, lo definirá la comisión que está encargada para ello, para hacer los filtros correspondientes y ya daremos cuenta, pero ésa es mi postura como presidenta de Morena”, dijo Ariadna Montiel.