Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sanciona a 9 funcionarios de 7 dependencias

Aspecto de la sede de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció que sancionó a nueve funcionarios de siete dependencias por actos que consideró “infracciones no graves”, además de que logró la inhabilitación de otra funcionaria por 10 años, tras presuntamente incurrir en desvío de recursos públicos.

A través de un comunicado, Buen Gobierno informó que las sanciones se lograron a través de las Unidades de Representación en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También, mediante los Órganos Internos de Control en:

Guardia Nacional (GN)

Servicio Postal Mexicano (Sepomex)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)

Administración del Sistema Aeroportuario Nacional (Asipona) en Manzanillo

Junto con estas dependencias se obtuvieron sanciones a nueve funcionarios, que se transcriben a continuación:

Pemex : Destitución e inhabilitación por 1 año a José Z., responsable de la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, por no atender una demanda laboral

Guardia Nacional : Suspensión de 30 días a José V., subagente, y a Miguel O. y Yuri S., guardias, por presentar certificados carentes de validez

Sepomex : Suspensión de 30 días a Magdalena R., auxiliar postal, por incurrir en faltas de respeto hacia una ciudadana

CFE : Suspensión de 3 días a Ruth M., oficinista comercial, por generar contrataciones de suministro de energía incumpliendo los lineamientos aplicables

IMSS : Amonestación Pública a Fernando C., médico familiar en una Unidad Médica de Alta Especialidad, por incurrir en faltas de respeto hacia una compañera de trabajo

SNDIF : Amonestación Pública a Rebeca A., subdirectora, por omitir relacionar los expedientes en proceso de atención mencionados en su rendición de cuentas

ASIPONA Manzanillo: Amonestación Privada a Andrea L., jefa de departamento, por omitir elaborar bases de licitación con información soporte necesaria incumpliendo la normativa

Buen Gobierno aclaró que estas sanciones “se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta”.

Inhabilita a funcionaria del ISSSTE por 10 años

En un comunicado aparte, Buen Gobierno informó que obtuvo la inhabilitación por 10 años contra una funcionaria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por presuntamente desviar recursos públicos.

La persona inhabilitada fue identificada como Ruth L y laboraba como asistente administrativa en la Representación Estatal Guanajuato.

#ComunicadoBuenGobierno



Por desviar recursos públicos, la Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno logró la inhabilitación por 10 años a una asistente administrativa del @ISSSTE_mx en la Representación Estatal Guanajuato.



📄 https://t.co/SUWGzNDzZu pic.twitter.com/UQlIYRcmu7 — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) May 24, 2026

Según el comunicado, la ahora exfuncionaria habría asignado recursos públicos a un tercero ajeno a la institución, por medio de un cheque por la cantidad de 913 mil 952 pesos 32 centavos “sin fundamento jurídico”.

En los 10 casos, aclaró que las personas tienen derecho a impugnar, en cuyo caso la Secretaría “defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.

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