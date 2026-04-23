Secretaría Anticorrupción abre investigación vs Ebrard por hospedar a su hijo en embajada

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación en contra del titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, luego de que reconociera que su hijo se hospedó en la Embajada de Estados Unidos mientras era secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado, afirmó este jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La semana pasada, el funcionario federal admitió que aceptó enviar a su hijo y que viviera en la Embajada mientras cursaba una ampliación de estudios.

Consultada sobre si esta declaración implicaría alguna consecuencia para el secretario, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la Secretaría Anticorrupción ha recibido varias quejas, las cuales hacen que, de manera automática, se abra una indagatoria.

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“No fue la propia Secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación y así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática que lo que tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido” declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR