Seguridad federal arresta a Abel ‘N’, mano derecha de ‘Guano’ tras operativo en Durango

Fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a 10 integrantes del grupo criminal “Gente del Guano” del cual es líder Aureliano Guzmán Loera “Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán tras operativo en La Cebadilla, en el estado de Durango.

Entre los 10 arrestados se encuentra Abel ‘N’, mano derecha de Aureliano Guzmán Loera “Guano”.

También fue aprehendido Eber Israel “N”, operador financiero y de logística de Aureliano Guzmán Loera “Guano”, encargado de la compra de armamento, drones y explosivos.

Las fuerzas federales aseguraron una ametralladora minimi, 10 armas largas, 1 arma corta, artefactos explosivos y diversos cargadores y cartuchos.

El operativo fue encabezad por las secretarías de la Defensa y Marina.

“Las Comandancias de la III Región Militar y IV Región Naval, informan que bajo estricto apego a las leyes nacionales, una fuerza conformada por personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Marina, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, realizaron una operación en el poblado de La Cebadilla, Mpio. de Tamazula, Dgo.

“Durante esta operación se logró la detención de 10 integrantes del grupo delictivo Gente del Guano, del cual es líder Aureliano Guzman Loera (a) Guano, hermano de Joaquin N (a) El Chapo, dicho grupo pertenece a una facción del Cártel del Pacífico; dentro de los detenidos se encuentran:

Abel N, mano derecha y persona de mayor confianza de (a) Guano.

Eber Israel N, operador financiero y logístico de (a) Guano, encargado de la compra de armamento, drones y explosivos.

Etzair Lugo N, jefe de seguridad y encargado de la confrontación con grupos antagónicos del Cártel de los Beltrán Leyva y la facción del Mayo Zambada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR