¿Quién es Roberto Lazzeri, director de Nafin, propuesto para embajador de Estados Unidos?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propondrá a Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos, destacando su experiencia en el sector financiero y su cercanía con instituciones gubernamentales tanto nacionales como internacionales.

Actualmente, Lazzeri se desempeña como director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), cargos que asumió en agosto de 2025. Desde estas posiciones ha impulsado iniciativas enfocadas en ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer la competitividad económica.

Relevo en embajada de México en EU. 🇲🇽🇺🇸 La Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) confirmó que enviará la propuesta para que Roberto Lazzeri sea el nuevo embajador en Estados Unidos, mientras Esteban Moctezuma asumirá otro cargo en el gobierno federal. 📄🏛️#México… pic.twitter.com/2Uoiq76Bo8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 23, 2026

¿Quién es Roberto Lazzeri?

Roberto Lazzeri Montaño es un economista mexicano con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero, tanto público como privado. A lo largo de su carrera ha estado vinculado a áreas estratégicas relacionadas con deuda pública, financiamiento y políticas económicas.

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Su perfil ha sido señalado por el gobierno federal como clave para fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos, debido a su experiencia previa en coordinación con instituciones internacionales y su participación en temas económicos de alto nivel.

¿Qué estudió Roberto Lazzeri?

Lazzeri es egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde cursó la licenciatura en Economía. Su formación académica ha sido la base de su especialización en finanzas públicas, mercados de capital y estructuración de proyectos.

Roberto Lazzeri Montaño ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué cargos ha ocupado?

Su trayectoria incluye diversos puestos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde fue jefe de la Oficina de Coordinación del secretario, además de ocupar cargos como director general de Deuda Pública y director general de Captación.

También participó en la estructuración de financiamiento en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), enfocándose en deuda subnacional.

De acuerdo con la información disponible, Lazzeri inició su carrera en el sector público en 2005, dentro de la Secretaría de Finanzas del entonces Distrito Federal, gestionando portafolios de deuda local.

Su experiencia incluye además funciones en análisis financiero, gestión de riesgos y estructuración de proyectos, tanto en instituciones gubernamentales como en el sector privado.

Roberto Lazzeri Montaño ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT