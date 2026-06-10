Roberto Lazzeri plantea prioridades para la Embajada de México en Estados Unidos

Roberto Lazzeri Montaño, embajador de México en Estados Unidos, planteó seis líneas prioritarias para la representación diplomática ante Washington, con énfasis en comunidad mexicana, migración, T-MEC, seguridad, frontera y diplomacia cultural, durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Durante su mensaje ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, afirmó que la relación bilateral atraviesa un momento favorable y ubicó la soberanía como eje central de su eventual gestión. “México y los Estados Unidos sostienen hoy una excelente relación”, dijo ante legisladores.

Lazzeri sostuvo que esa relación debe regirse por cuatro principios marcados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mencionó el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, la responsabilidad compartida y diferenciada, la confianza mutua y la “cooperación sin subordinación”.

Migración ocupó uno de los principales apartados de su intervención. El diplomático propuesto afirmó que los encuentros mensuales en la frontera sur de Estados Unidos pasaron de 305 mil 608 en diciembre de 2023 a 5 mil 433 en mayo de 2026, cifra que atribuyó a una reducción de 97.5 por ciento.

En imagen: Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, propuesta como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos; Pedro Blanco Pérez, propuesto como embajador de México en la República de la India; y Roberto Lazzeri Montaño, propuesto como embajador de México en Estados Unidos ı Foto: Cuartoscuro

Sobre repatriaciones, indicó que 95 por ciento de las personas devueltas por autoridades estadounidenses desde el 20 de enero de 2025 permaneció en México bajo la estrategia México te Abraza. También señaló que la cooperación migratoria debe respetar la naturaleza administrativa del fenómeno y priorizar los derechos humanos.

Ante la Comisión Permanente, el funcionario expuso cifras de seguridad. Afirmó que el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional disminuyó 47 por ciento entre septiembre de 2024 y mayo de 2026. También reportó más de 52 mil personas detenidas, más de 28 mil armas de fuego aseguradas y más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos desmantelados.

Para la representación diplomática, dijo, la protección de los 11.6 millones de mexicanos nacidos en México que residen en Estados Unidos constituye el primer deber de la Embajada. Además, propuso fortalecer el vínculo con 28.7 millones de mexicoamericanos que buscan preservar sus raíces.

“Lo más valioso que tiene nuestro país es su pueblo, y eso incluye a quienes viven en los Estados Unidos”, expresó al presentar el eje de comunidad mexicana y modernización de la red consular.

Roberto Lazzeri, embajador de México en EU. ı Foto: tomada de X: @robertolazzeri.

Comercio también formó parte del programa de trabajo. Lazzeri afirmó que la defensa y modernización del T-MEC constituye una prioridad de seguridad económica nacional. Añadió que México buscará “el mejor acuerdo comercial posible” y que la negociación externa deberá mantener congruencia con la política industrial del Plan México.

Frontera y cooperación integran otra línea del plan. El embajador dijo que esa zona “no es solamente una línea jurídica”, sino un espacio de vida integrada. En ese apartado mencionó infraestructura prioritaria, gestión equitativa del agua y saneamiento ambiental compartido.

También incluyó diplomacia cultural y pública entre sus prioridades. Señaló que la gastronomía, cine, música, literatura y artes visuales de México forman parte de la conversación cultural estadounidense, por lo que planteó articular esa presencia con la red consular y con instituciones de ambos países.

No omitió el papel del Congreso en la relación bilateral. Lazzeri ofreció mantener comunicación constante con la Comisión Permanente, rendir cuentas y escuchar observaciones. “El programa de trabajo que someto a su consideración no pretende agotar los temas que la representación deberá atender”, dijo.

Tras exponer su propuesta, sostuvo que México llega a la coyuntura con una comunidad de más de 40 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, una economía integrada con la de su vecino del norte y un marco constitucional sólido.

“Con plena conciencia de la complejidad del encargo, asumo la responsabilidad de representar a México en Washington con rigor técnico, con disciplina institucional y con la determinación que la coyuntura exige”, concluyó.

✅ Con 27 votos a favor y ocho en contra, se ratifica a Roberto Lazzeri Montaño como embajador de México en los Estados Unidos de América. pic.twitter.com/139Z9HhHUv — Senado de México (@senadomexicano) June 10, 2026

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LMCT