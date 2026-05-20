Estados Unidos aprueba nombramiento de Roberto Lazzeri como próximo embajador de México

Roberto Lazzeri habría recibido el beneplácito de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump otorgó el beneplácito a Roberto Lazzeri Montaño como próximo embajador de México en Estados Unidos, aunque la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún deberá ser ratificada por el Senado de la República.

Al citar a fuentes a fuentes de ambos gobiernos, N+ Foro reportó el relevo en la representación diplomática en Washington, actualmente encabezada por Esteban Moctezuma Barragán.

El pasado 23 de abril, Sheinbaum confirmó su propuesta para la Embajada de México en Estados Unidos, aunque aclaró que el gobierno de Donald Trump debía otorgar primero el agrément al nombramiento.

“Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si aceptan este proceso”, dijo durante su conferencia matutina.

Esteban Moctezuma se mantiene, por ahora, en la Embajada

Además, Esteban Moctezuma aseguró que continuará como embajador “hasta que se cumplan los tiempos” para concretar el relevo.

“Todavía hay muchas cosas que cumplir. Hasta el último día que esté ahí yo voy a dar resultados”, afirmó, tras recordar que ha estado al frente de la misión diplomática desde el 16 de febrero de 2021, tras ser ratificado por el Senado a propuesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Seguir sirviendo a 🇲🇽#México, es mi futuro. pic.twitter.com/sxbdoDKcMB — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) April 23, 2026

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cehr