Confirma Claudia que propondrá a Lazzeri para embajada en EU

El director general de Nafin y Bancomext, en un evento el pasado 25 de febrero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Esteban Moctezuma Barragán será removido de la embajada de México en Estados Unidos, para la cual propondrá al actual director de Nacional Financiera (Nafin), Roberto Lazzeri Montaño.

La mandataria comentó que enviará la propuesta al gobierno de Donald Trump, porque el protocolo marca que este país debe aceptar el nombramiento.

“Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si acepta este proceso”, declaró en conferencia.

El Dato: La remoción de Esteban Moctezuma se suma a otros cambios en el gabinete, como la reciente salida de Juan Ramón de la Fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sobre Lazzeri, comentó que en otros momentos también se desempeñó dentro de la Secretaría de Hacienda, cuando Rogelio Ramírez de la O era titular, y durante ese periodo entabló acercamientos con sus contrapartes estadounidenses para hacerse cargo de asuntos en común. Consideró que esto podrá abonar en el contexto de la revisión del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC).

“Y hoy el tema principal con EU es el tema comercial, además de toda la relación histórica con EU y de nuestros connacionales allá”, declaró.

La mandataria aseguró que el tiempo en el que Lazzeri ha estado al frente de Nafin ha conseguido una “transformación”, con la que se abrió el número de créditos y un fondo para la innovación tecnológica.

Sin ahondar en detalles, la mandataria federal afirmó que Esteban Moctezuma se mantendrá dentro del gobierno, pero se ocupará de otras tareas: “Tengo la mejor consideración de él y le estamos proponiendo otro espacio, que ya lo diré en su momento”.

Comentó que, por ahora, ha abonado en distintos asuntos de corte internacional para México en materia de movilidad e incluso, la plaga del gusano barrenador.

“Ha desarrollado una excelente labor, ahora nos está ayudando en dos temas particulares y lo está haciendo de manera extraordinaria, como ha hecho su trabajo en la embajada todo el tiempo. Él nos está ayudando con temas de transporte, que esperemos que ya podamos llegar a un acuerdo pronto. El tema del gusano barrenador también, la apertura de la frontera para el ganado, y otros temas (en los) que nos ha ayudado mucho Esteban”, declaró.

Confirman propuesta para embajada en EU ı Foto: Especial

VEN ACIERTO. La remoción de Esteban Moctezuma de la embajada de México en EU fue vista como un acierto diplomático por legisladores del PAN, quienes señalaron deficiencias en su desempeño y una relación bilateral debilitada.

El vocero de los diputados federales, Federico Döring, sostuvo que el relevo era necesario para renovar la representación diplomática. Afirmó que la gestión de Moctezuma no contribuyó a fortalecer los vínculos entre ambos países.

“Fue siempre un florero decorativo que nada ayudó a la relación bilateral”, dijo, y señaló como evidencia de la falta de resultados el hecho de que no se concretara un encuentro entre la Presidenta Sheinbaum y su homólogo Donald Trump.

En el mismo sentido, el diputado migrante Raúl Torres Guerrero consideró urgente el cambio en la embajada ante lo que calificó como una representación diplomática “negligente” y “gris”.

Indicó que su partido respalda la designación de un nuevo perfil con experiencia en comercio exterior y capacidad para fortalecer los lazos diplomáticos. Asimismo, enfatizó la importancia de colocar en el centro de la agenda a la comunidad mexicana en el extranjero.