Cae en Argentina excontralmirante por huachicol; “en Marina la ley es para todos”

El excontralmirante de la Armada de México y sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, Fernando Farías Laguna, fue detenido este jueves en Argentina tras varios meses de fuga internacional.

Autoridades federales lo ubicaron como objetivo prioritario por su presunta participación en una red de huachicol fiscal con alcance binacional. El mando naval contaba con ficha roja de Interpol y enfrenta cargos por delincuencia organizada, tráfico ilegal de hidrocarburos e intento de homicidio.

Registros oficiales indican que Fernado Farías Laguna ingresó a Argentina el primero de abril con un pasaporte guatemalteco falso a nombre de Luis Lemus Ramos. El viaje partió desde Colombia, lo que activó alertas migratorias. Desde ese punto, agencias internacionales rastrearon sus movimientos y detectaron inconsistencias en su identidad, lo que permitió ubicarlo.

El Dato: EL MANDO NAVAL es el servidor público de más alto rango detenido por el gobierno actual, que ha emprendido varias acciones contra el huachicol fiscal en la actual gestión.

Elementos de la Policía Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de Argentina concretaron el arresto en la vía pública, en la intersección de las calles Guatemala y Juan B, en el exclusivo barrio de Palermo, una zona residencial frente al río de la Plata. El mando naval vivía a sólo unas cuadras en un departamento de alquiler.

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que el operativo derivó de meses de seguimiento conjunto con instancias nacionales e internacionales. La dependencia subrayó que la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) e Interpol permitió ubicar a Farías Laguna fuera del país y avanzar en su captura con apoyo de autoridades argentinas.

En su posicionamiento, la institución naval destacó el intercambio constante de información entre agencias como factor clave para concretar la detención. Ese trabajo incluyó vigilancia sobre desplazamientos, análisis de inteligencia y cooperación directa con cuerpos de seguridad extranjeros, lo que fortaleció los mecanismos de búsqueda internacional.

La Marina sostuvo que este resultado refleja la capacidad operativa del Estado mexicano frente a redes delictivas con presencia transnacional.

También señaló que las acciones coordinadas buscan garantizar que quienes infringen la ley enfrenten procesos judiciales conforme a los acuerdos vigentes entre países.

En redes sociales, la dependencia celebró la captura y afirmó que “en la Marina, la ley es para todos”, con lo que fijó su postura institucional frente a casos que incluso involucran a integrantes y altos mandos de sus filas.

Indagatorias lo señalan como presunto líder de una red conocida como Los Primos, dedicada a introducir combustible de forma ilegal desde Estados Unidos hacia México a través de esquemas de simulación comercial. El hidrocarburo se declaraba como aceites o aditivos para evadir controles fiscales. Antes de su captura, encabezó la 12.ª Zona Naval en Puerto Vallarta hasta enero de este año, cuando las investigaciones derivaron en su separación. Autoridades sostienen que desde 2023 participó en operaciones ilícitas con intervención de funcionarios, empresas privadas y personal militar.

El caso se sigue en el Estado de México bajo la supervisión de la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez, en una investigación que también incluye a su hermano, Manuel Farías Laguna, vicealmirante procesado dentro del mismo expediente.

SE CUMPLE EL OBJETIVO ı Foto: Especial

PERFILAN EXTRADICIÓN. La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, también confirmó la captura del excontralmirante mexicano a través de un video publicado en redes sociales. La funcionaria lanzó un mensaje tras el operativo, en el que aseguró que su país “no es refugio de criminales”.

Subrayó el alcance de la investigación y sostuvo que Farías “es una pieza clave de una estructura que traficaba combustibles; lo buscamos, lo encontramos y lo detuvimos”, afirmó. También anticipó que el proceso de extradición avanzará en los próximos días en conformidad con los acuerdos de cooperación vigentes.

La funcionaria argentina subrayó que Investigaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, en coordinación con agencias como la Interpol y la CIA, ubicaron al exfuncionario como objetivo prioritario por delitos de alto impacto cometidos en México.

Fuentes oficiales argentinas señalaron que el caso se integró con información compartida entre agencias de varios países, lo que permitió rastrear movimientos, identidades falsas y rutas de traslado. El seguimiento incluyó alertas migratorias, análisis de inteligencia financiera y coordinación policial internacional.

El gobierno argentino insistió en que no tolerará la presencia de perfiles vinculados con redes criminales. Monteoliva cerró su video al afirmar que, en ese país, “el que las hace las paga”.

Defensa denuncia falta de notificación

Por Elizabeth Hernández

La defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna aseguró que no cuenta con confirmación oficial sobre su presunta detención en Buenos Aires, Argentina, pese a la información difundida por autoridades y replicada en medios y redes sociales.

A través de un posicionamiento público, el despacho Epigmenio Mendieta y Abogados dejó claro que, hasta ahora, no existe notificación formal ni contacto con el marino. “Ni la defensa ni la familia han sido notificadas oficialmente por autoridad alguna, y tampoco se ha tenido comunicación con nuestro defendido”, expuso la firma.

Versiones oficiales aseguraron que el exmando naval fue detenido en un operativo internacional. Sin embargo, la representación legal subrayó que cualquier confirmación debe llegar por las vías institucionales correspondientes, condición indispensable para activar mecanismos legales.

El despacho anticipó que se encuentra preparado y responderá de inmediato si se confirma la detención. También advirtió que pondrá especial atención ante un posible procedimiento de extradición.

Los abogados advirtieron que vigilarán el respeto a las garantías fundamentales de Farías Laguna, e insistieron en que cualquier actuación deberá apegarse a la ley, tanto en México como en el extranjero. El comunicado hizo énfasis en la protección de los derechos humanos y procesales del excontralmirante.

Epigmenio Mendieta Valdés encabeza la estrategia legal de los hermanos Farías Laguna, señalados por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.