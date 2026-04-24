Da EU golpe al corazón químico del narco: red de abasto del CDS, exhibida

Imagen de archivo. Un sello de bronce del Departamento del Tesoro se exhibe en el edificio del Tesoro de EU en Washington

Estados Unidos apuntó al origen del fentanilo y no a sus cargamentos: el Departamento del Tesoro sancionó a 23 personas y empresas que integran una red internacional dedicada a proveer los químicos con los que el Cártel de Sinaloa (CDS) fabrica drogas sintéticas.

La operación reveló un engranaje que conecta laboratorios en Asia, intermediarios en Centroamérica, importadoras en México y operadores que convierten esos insumos en miles de dosis letales.

El Dato: El gobierno de EU aseguró que, durante décadas, el Cártel de Sinaloa ha inundado ese país con fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y otras drogas ilícitas.

Washington no dejó margen de duda sobre el impacto de esa estructura. Un solo kilogramo de precursor químico puede transformarse en casi dos de fentanilo, con potencial para producir alrededor de 900 mil dosis mortales. Esa cifra, citada por el gobierno estadounidense, explica por qué la operación se diseñó para atacar cada eslabón de la cadena, desde la compra inicial hasta la distribución final.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fijó la postura política del operativo al advertir que “el presidente Trump ha dejado claro que no se permitirá que los cárteles terroristas causen estragos en nuestra frontera y en nuestras comunidades” y aseguró que “su departamento continuará señalando cada etapa de la cadena de suministro de opioides para mantener a Estados Unidos a salvo y evitar que se pierdan más vidas a causa del fentanilo”.

900 mil dosis pueden producirse con casi 2 kilos de fentanilo

La investigación trazó el recorrido completo del narcótico desde su origen. Empresas químicas en India ofertan sustancias como 4-piperidona y N-Boc-4-piperidona a través de plataformas comerciales. Intermediarios compran esos compuestos por kilo, alteran etiquetas para disfrazarlos como productos legales y los mandan vía aérea o marítima hacia América Latina. Ese flujo alimenta laboratorios clandestinos donde operadores sintetizan fentanilo y metanfetamina bajo control de organizaciones criminales.

Autoridades estadounidenses ubicaron a dos piezas clave en ese punto de partida. Satishkumar Hareshbhai Sutaria y Yuktakumari Ashishkumar Modi, ambos en India, quienes facilitaron ventas de precursores mediante empresas farmacéuticas que usaron como fachada. Las autoridades locales los arrestaron en marzo del 2025, lo que abrió una línea de investigación internacional que terminó en las sanciones anunciadas este día.

Centroamérica aparece como zona de tránsito y redistribución. El expediente identificó a Jaime Augusto Barrientos Camaz, en Guatemala, como receptor de al menos 116 kilogramos de precursor en sólo dos meses. Su empresa, J and C Import, funcionó como punto de llegada de cargamentos que luego siguieron su ruta hacia redes criminales.

MAPA DEL TRÁNSITO ilegal de precursores químicos para sintetizar droga ı Foto: Especial

Otra firma, Central Logística de Servicios, participó en la compra tanto de insumos como de producto terminado, lo que evidenció una operación que no se limita a una sola fase del negocio.

México concentró el núcleo operativo. En Sinaloa, Karina Guadalupe Carrillo Torres figura como corredora de químicos vinculada con decomisos de más de 50 kilogramos de sustancias clave. El informe la conectó con la facción de Los Chapitos y la vinculó con Régulo Acosta Hernández, proveedor de drogas que utilizó redes de lavado en EU para recibir pagos. Ambos fueron detenidos en marzo de este año.

Las autoridades también golpearon la estructura empresarial que respalda estas actividades. Desarrollos Cartok y Comercializadora Grupo Carhern quedaron bajo sanción por su relación directa con esa pareja. En paralelo, María Viridiana Rugerio Arriaga, con base en Guanajuato, aparece como otra intermediaria clave en la compra de precursores en India y su venta a productores de drogas sintéticas. Su empresa operó como plataforma para esas transacciones.

La investigación también alcanzó a quienes convierten esos insumos en droga lista para su venta. Ramiro Baltazar Felix Heras, integrante de alto nivel de Los Mayos, quedó bajo sanción por tráfico hacia Estados Unidos.

Alejandro Reynoso Jiménez, químico con operaciones en Guadalajara, utilizó una farmacia como fachada para producir pastillas adulteradas con fentanilo. Su captura en Madrid el año pasado evidenció el alcance internacional de la red.

FBI detiene a 30 ligados a La Mafia Mexicana

Por Elizabeth Hernández

El director del FBI, Kash Patel, confirmó la detención de al menos 30 presuntos integrantes de la pandilla La Eme, tras una serie de cateos simultáneos al sur de California. El operativo, denominado Gangster’s Paradise, apuntó a una red ligada a homicidios, narcotráfico y otras actividades de crimen organizado.

Patel destacó que esta organización, también conocida como Mexican Mafia, actúa como una “pandilla de pandillas” con control sobre gran parte de las células hispanas en California.

Las detenciones se sustentan en una acusación de 66 cargos contra 40 personas por delitos que incluyen conspiración para crimen organizado, secuestro, extorsión, operación de apuestas ilegales y distribución de narcóticos como fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína. La investigación documenta actividades entre junio de 2024 y abril de este año en el condado de Orange.

Entre los detenidos figuran Jaime Alvarado, Karina Cesena y Mario Flores, operadores clave dentro de la estructura. A ellos se suman líderes que ya se encontraban en prisión.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron cuatro kilos de fentanilo, 54.4 de metanfetamina, casi uno de heroína y tres más de cocaína, además de 25 armas de fuego y más de 30 mil dólares en efectivo.