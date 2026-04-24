Se acordó con ACNUDH atender a víctimas: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que las declaraciones hechas por el titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, sobre México, fueron prudentes.

Esta semana, el representante internacional visitó el país, en el marco de la controversia que se generó por el informe elaborado por el Comité contra la Desaparición Forzada, en el que señaló que persiste esta práctica por parte del Estado.

En conferencia de prensa, la mandataria destacó que en su visita al país, el Alto Comisionado sostuvo encuentros con otras instancias que le permitieron conocer los protocolos que se siguen para la atención a desapariciones y a personas víctimas de otros delitos.

El Dato: El PAN en la Cámara de Diputados celebró el diálogo con la ACNUDH, pero advirtió que México debe establecer metas concretas para atender la crisis de desapariciones.

Consideró que los comentarios hechos tras estas reuniones fueron “pertinentes” y que el abordaje del asunto entre ambas partes no consiste en una confrontación política, sino en encontrar las formas para atender a las víctimas.

“Su declaración fue esa que me parece muy pertinente. No es un tema de debate político, es un tema de atención a las víctimas y de atender este delito que evidentemente nos ocupa a todos”, dijo.

Ahondó que entre los acuerdos alcanzados, México pidió más colaboraciones en distintos temas como pueblos indígenas y la protección de activistas.

“Se mostró pues muy amable en el sentido de a través de su representación en México y la representación de Naciones Unidas en México abrir todos estos canales de colaboración”, dijo.

REFERENCIA MUNDIAL. Más tarde, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) señalaron en un comunicado conjunto que el Alto Comisionado reconoció avances de México en materia de desaparición de personas, al destacar el desarrollo de un marco jurídico e institucional construido con la participación de las víctimas.

“México cuenta con un marco jurídico e institucional de gran potencial centrado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que constituye una referencia a nivel internacional y fue elaborado con la participación de las víctimas. La reciente adopción de un protocolo nacional de búsqueda actualizado representa un paso importante”, afirmó Türk, según ambas dependencias.

El comunicado refirió que ambas partes acordaron consolidar la cooperación internacional para prevenir y combatir este fenómeno.

Al término de su estancia en México, agregaron Segob y SRE, el funcionario de la ONU calificó la visita como “muy fructífera” y agradeció al Gobierno mexicano “por la invitación y por abrirle las puertas de todas las instituciones”, lo que le permitió conocer tanto avances como retos en la materia.

Entre los aspectos positivos, destacó reformas y políticas públicas impulsadas en México, como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, la implementación de centros LIBRE para fortalecer los derechos de las mujeres y los mecanismos de consulta en temas ambientales. En materia social, destacó que México haya reducido la pobreza y ampliado el acceso a derechos económicos y sociales.

Asimismo, el Gobierno de nuestro país reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las personas migrantes, al tiempo que solicitó el respaldo del Alto Comisionado para impulsar en foros internacionales medidas que garanticen estos derechos sin importar la condición migratoria.

Finalmente, Gobernación y Relaciones Exteriores subrayaron que México mantendrá su papel como actor regional y global en favor del multilateralismo y del sistema internacional de derechos humanos, al reiterar su disposición para fortalecer la cooperación internacional como vía para garantizar estos derechos.

Llega a asamblea tema de desapariciones

Por Claudia Arellano

EL PRESIDENTE del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Juan Pablo Albán, informó que la solicitud para llevar la situación de las desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU ya fue turnada al secretario general, como parte de un procedimiento previsto en la normativa internacional.

En sus redes sociales, subrayó que este mecanismo está contemplado en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y no depende de una decisión discrecional del titular de la ONU.

“Para evitar interpretaciones imprecisas, conviene recordar que el artículo 34 [...] establece que el CED podrá llevar la cuestión a consideración de la Asamblea General”, precisó.

El Artículo 34 de dicha Convención señala que, si el Comité recibe información que contenga indicios de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en un Estado Parte, y tras solicitar información a las autoridades correspondientes, puede remitir el caso —con carácter urgente— a la Asamblea General, por conducto del secretario general.

De acuerdo con lo expuesto, esta medida fue activada tras la recepción de informes sobre la crisis de seguridad en México, así como por la presunta participación o aquiescencia de autoridades en casos de desaparición.

Albán destacó que el tema ya fue formalmente elevado a la Asamblea General, instancia que, a través del secretario general, deberá pronunciarse sobre los mecanismos internacionales para apoyar al país frente a la crisis de personas desaparecidas.