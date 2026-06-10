Rinde protesta Roberto Lazzeri como embajador de EU; ratifican nombramientos en India y Países Bajos

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó y tomó protesta a Roberto Lazzeri Montaño, Pedro Blanco Pérez y Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como embajadores de México en Estados Unidos, India y Países Bajos, respectivamente.

La designación para Washington fue la única que generó división entre las fuerzas políticas, pues PAN y PRI votaron en contra al cuestionar que el nuevo representante diplomático no cuenta con trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano, mientras que Movimiento Ciudadano expresó reservas sobre su perfil, aunque finalmente respaldó el nombramiento.

Al presentar los dictámenes a nombre de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, el presidente de ese órgano legislativo, el senador Alejandro Murat Hinojosa sostuvo que tras analizar los expedientes, comparecencias y programas de trabajo de los aspirantes, se concluyó que los tres perfiles cumplen con los requisitos constitucionales y cuentan con la experiencia necesaria para representar al país en el exterior.

“Se concluyó de manera objetiva y fundada que las tres personas propuestas cumplen los requisitos constitucionales y legales aplicables y reúnen méritos suficientes para desempeñar con eficacia las responsabilidades conferidas” Alejandro Murat Hinojosa, senador de Morena



Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, embajadora de México en Países Bajos; Pedro Blanco Pérez, embajador de México en la India; y Roberto Lazzeri Montaño, embajador de México en Estados Unidos. ı Foto: Cuartoscuro

Destacan trayectoria de representantes de México

Sobre Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, propuesta como embajadora en el Reino de los Países Bajos y representante permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), destacó que cuenta con más de 35 años de trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano.

“Su trayectoria acredita no sólo experiencia y preparación, sino también solvencia técnica y reconocida capacidad de interlocución en los escenarios más exigentes de la dinámica internacional”, señaló.

Respecto de Pedro Blanco Pérez, designado como embajador en India y concurrente ante Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas y Nepal, Murat Hinojosa afirmó que posee una “trayectoria sólida y profesional” y una visión clara para fortalecer la relación bilateral con una de las economías más dinámicas del mundo.

La discusión se centró principalmente en la ratificación de Roberto Lazzeri Montaño como embajador en Estados Unidos, una de las representaciones diplomáticas más relevantes para México.

Murat Hinojosa defendió la propuesta al argumentar que el perfil del funcionario responde a las necesidades de la relación bilateral en un contexto complejo.

“No arriba a aprender la relación bilateral, sino a conducirla desde el conocimiento efectivo de los expedientes, de las contrapartes y de los márgenes reales de la interlocución” Alejandro Murat Hinojosa, senador de Morena



Roberto Lazzeri Montaño, ratificado como embajador de México en Estados Unidos. ı Foto: Cuartoscuro

Oposición cuestiona perfil de Roberto Lazzeri

Desde la oposición, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, respaldó las designaciones de Buenrostro Massieu y Pedro Blanco Pérez, a quienes reconoció por su amplia carrera diplomática. Sin embargo, rechazó la designación de Lazzeri Montaño al considerar que no es diplomático de carrera.

“No compartimos y sí tenemos razones la designación de Roberto Lazzeri Montaño. No es diplomático de carrera. Él tiene experiencia en aspectos financieros, no en el diplomático”.

Movimiento Ciudadano también manifestó reservas sobre el perfil propuesto para Washington. El diputado Gibrán Ramírez Reyes consideró que el momento que atraviesa la relación bilateral requería una figura con mayor peso político .

“Se necesita un personaje de Estado”, dijo desde tribuna, al advertir que la agenda entre México y Estados Unidos involucra no sólo asuntos comerciales, sino también temas de migración, seguridad y justicia.

No obstante, adelantó el respaldo de su bancada al nombramiento. “Damos el beneficio de la duda”, señaló.

El diputado Ricardo Niño de Rivera adelantó el voto en contra de la bancada del PAN y aseguró que el relevo en la embajada ocurre “en el peor momento de nuestra relación con Estados Unidos de la historia reciente”.

En defensa de los nombramientos, legisladores de Morena acusaron a la oposición de descalificar perfiles técnicos por motivos políticos.

La diputada María Teresa Ealy Díaz aseguró que la política exterior del actual gobierno está sustentada en la defensa de la soberanía nacional.

“La soberanía no se defiende con discursos, no se defiende con simulación y mucho menos arrodillándose ante intereses extranjeros”, afirmó.

A su vez, el diputado Arturo Ávila Anaya respaldó la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a Estados Unidos y aseguró que “la presidenta tenía razón porque no cayó en provocaciones ni respondió con estridencias”.

Tras el debate, la Comisión Permanente ratificó los tres nombramientos diplomáticos propuestos por la Presidenta, e inmediatamente después rindieron protesta ante el Pleno.

Las designaciones de Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu y Pedro Blanco Pérez fueron aprobadas por unanimidad, mientras que la de Roberto Lazzeri Montaño salió adelante con el respaldo de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, y con los votos en contra de PAN y PRI.

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