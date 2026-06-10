Comisión ratifica nombramientos de embajadores de México en EU, India y Países Bajos

En imagen: Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, propuesta como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos; Pedro Blanco Pérez, propuesto como embajador de México en la República de la India; y Roberto Lazzeri Montaño, propuesto como embajador de México en Estados Unidos

La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente aprobó los dictámenes para ratificar los nombramientos de Roberto Lazzeri Montaño como embajador de México en Estados Unidos; Pedro Blanco Pérez como embajador en India y concurrentemente en Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas y Nepal; y Alicia Buenrostro Massieu como embajadora en el Reino de los Países Bajos y representante permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

Los dictámenes serán turnados este mismo miércoles al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su discusión y votación definitiva.

Durante sus comparecencias ante legisladores, los diplomáticos designados por la presidenta Claudia Sheinbaum expusieron sus planes de trabajo y delinearon las prioridades que impulsarán en sus respectivas representaciones.

En su intervención, Roberto Lazzeri aseguró que la relación bilateral con Estados Unidos atraviesa por un momento favorable y reiteró que la defensa de la soberanía nacional será el eje rector de su gestión.

🔴 Reunión de la Primera Comisión de la Permanente: Asuntos Políticos e Internacionales, del 10 de junio de 2026. https://t.co/6J468b1Ll4 — Senado de México (@senadomexicano) June 10, 2026

“México y los Estados Unidos sostienen hoy una excelente relación”, afirmó.

Añadió que “toda gestión, toda negociación, toda interlocución que conduzca mi representación se medirá antes que por cualquier otra cosa por su congruencia con la soberanía nacional”.

El futuro embajador señaló que la protección de los mexicanos en territorio estadounidense, la modernización de la red consular, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la cooperación en seguridad y la atención al fenómeno migratorio serán prioridades de su agenda.

Por su parte, Pedro Blanco destacó el creciente peso económico y geopolítico de India, país que definió como una “potencia emergente con considerable influencia en la escena internacional”.

✅ Por unanimidad, con 35 votos a favor, se ratifica a Pedro Blanco Pérez como embajador de México en la República de la India. pic.twitter.com/KlRNqifG4v — Senado de México (@senadomexicano) June 10, 2026

“Podemos aprovechar la experiencia de India en la industria farmacéutica, donde es el primer productor de medicamentos genéricos”, sostuvo.

Alicia Buenrostro, diplomática de carrera con más de tres décadas de experiencia, señaló que una de sus principales tareas será aprovechar la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea para ampliar el comercio y la inversión.

“Buscaré que Países Bajos se posicione como un puente logístico, financiero y tecnológico para el comercio bilateral con México”, expuso.

🔴 Sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del 10 de junio de 2026. https://t.co/3BoYZNRKeH — Senado de México (@senadomexicano) June 10, 2026

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LMCT