Senado revisará nombramientos diplomáticos esta semana

La Comisión Permanente del Congreso revisará esta semana tres nombramientos diplomáticos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre ellos el de Roberto Lazzeri como embajador de México ante Estados Unidos de América, informó la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez.

El miércoles, la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente, responsable de asuntos políticos e internacionales, tiene prevista la comparecencia de Lazzeri; de Pedro Blanco Pérez, propuesto como embajador de México ante la República de la India, y de Alicia Buenrostro Massieu, designada para representar al país ante el Reino de los Países Bajos.

Si la comisión emite dictamen favorable, los nombramientos podrán pasar al Pleno de la Comisión Permanente para su ratificación, conforme al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Otra revisión diplomática quedará en manos de la Comisión de Relaciones Exteriores, que se reunirá ese mismo día por la tarde para abordar el nombramiento de Cristina Planter como subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En este caso, la aprobación final deberá ocurrir en el Pleno de la Cámara durante el periodo ordinario.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República ı Foto: Cuartoscuro

La agenda legislativa también incluye un hecho inédito para la Comisión Permanente. En la sesión del 10 de junio se realizará la primera intervención en lengua indígena dentro de ese órgano legislativo, de acuerdo con Castillo Juárez. El mensaje estará a cargo del doctor Antonio Alejandro Fernández Marín en lengua náhuatl, como parte de un acuerdo de la Mesa Directiva para difundir y reconocer las lenguas nacionales del país.

Además, la Presidencia del Senado propondrá un pronunciamiento para recordar el crimen de Estado conocido como “el halconazo”, ocurrido el 10 de junio de 1971 durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.

Durante la sesión también se prevé debatir la Agenda Política Nacional, conforme a las reglas básicas que rigen este periodo de la Comisión Permanente.

Como parte de los asuntos que se presentarán al Pleno, Castillo Juárez informó que se propondrá un acuerdo para celebrar una ceremonia solemne por el 75 aniversario del establecimiento de una sede en México de la Comisión Económica y Social para América Latina y el Caribe (CEPAL). De aprobarse, el acto se realizará el 17 de junio.

Antes de la sesión, integrantes de los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente sostendrán una reunión para definir los temas que llevarán al debate. Ese mismo día, la Mesa Directiva revisará el orden del día.

Esta semana en la Comisión Permanente, discutiremos asuntos de política nacional, relaciones internacionales y el reconocimiento de la diversidad lingüística de México.



Mira el video completo y entérate de los detalles de la agenda legislativa. pic.twitter.com/bl0qtFdH6W — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) June 7, 2026

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