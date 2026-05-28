Senado aprueba pasar elección judicial al 2028; va a congresos locales

Fue aprobada en lo general la reforma del Poder Judicial

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que plantea aplazar hasta 2028 la próxima elección judicial federal, por lo que el proyecto continuará su proceso legislativo en los congresos estatales del país.

Con 86 votos a favor y 41 en contra, el Pleno avaló en lo particular y los artículos reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial.

La modificación respaldada por Morena, PT y PVEM propone mover la elección de jueces, magistrados y ministros prevista originalmente para 2027 al primer domingo de junio de 2028, como parte de los ajustes al nuevo modelo de votación judicial aprobado el año pasado.

De acuerdo con legisladores oficialistas, el objetivo es evitar que la elección judicial coincida con los comicios federales y locales de 2027, además de permitir mejoras operativas y administrativas en la organización de las próximas jornadas electorales relacionadas con el Poder Judicial.

🔴 Sesión Extraordinaria Vespertina de la Cámara de Senadores, del 28 de mayo de 2026. https://t.co/rpzm06ipqb — Senado de México (@senadomexicano) May 28, 2026

Durante la discusión en el Senado, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano criticaron la reforma y señalaron que el aplazamiento refleja problemas en la implementación del nuevo esquema de elección judicial impulsado por el oficialismo.

La oposición también cuestionó modificaciones relacionadas con magistrados electorales y cambios en la estructura interna del Poder Judicial, temas que generaron debate durante la sesión legislativa.

Pese a las críticas, Morena y sus aliados defendieron que la reforma permitirá simplificar la organización electoral, reducir la complejidad de las boletas y mejorar las condiciones para futuros procesos de votación judicial.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá ser aprobado ahora por al menos 17 congresos estatales para que pueda entrar en vigor y posteriormente ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La elección judicial se ha mantenido como uno de los temas más discutidos en el ámbito político nacional desde la aprobación de la reforma al Poder Judicial, debido a los cambios que implica en la designación de jueces, magistrados y ministros mediante voto ciudadano.

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MSL