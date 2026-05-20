Senado recibe iniciativa de CSP para aplazar reforma al Poder Judicial al 2028; la entrega Rosa Icela Rodríguez

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió oficialmente la iniciativa del Ejecutivo federal de reformas a la Constitución para establecer que la segunda elección judicial de magistrados y jueces federales y locales, prevista para el 2027 se aplaza al 2028 con el propósito de que no concurra con los comicios federales intermedios del próximo año para renovar la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, entre otros miles de cargos por disputar.

El documento fue entregado de manera personal por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, dirigido a Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el órgano conformado por senadores y diputados federales que funciona durante los periodos de receso legislativo.

El lunes 18 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer una reforma constitucional para posponer la segunda etapa de la elección judicial, originalmente prevista para 2027, al domingo 4 de junio de 2028.

El argumento central es la elevada cantidad de cargos que la ciudadanía tendría que votar simultáneamente con gubernaturas, diputaciones federales y locales, y presidencias municipales en las elecciones concurrentes del año próximo.

Como siempre es un gusto recibir en el @senadomexicano a la Secretaria de Gobernación @rosaicela_. pic.twitter.com/bKknXsHmAx — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 20, 2026

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FGR