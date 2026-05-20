‘La honestidad da resultados’: CSP; destaca que en su gobierno se harán por lo menos 2 mil 377 km de trenes públicos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la honestidad da resultados, por ello destacó que durante su Gobierno se construirán, por lo menos, 2 mil 377 kilómetros (km) de trenes públicos, a diferencia de los 65 km concesionados que se realizaron en el sexenio de Felipe Calderón y los 187 km en el periodo de Enrique Peña Nieto.

“Calderón 65 kilómetros y concesionados, Peña 187 kilómetros, Andrés Manuel López Obrador mil 736 km. Nosotros queremos hacer más que eso, por lo menos vamos a hacer 2 mil 377 km públicos, son trenes públicos, si hay diferencia ¿no? (...) Nada más de trenes, todas las carreteras que hemos presentado, todas las obras de agua, estamos haciendo una obra de agua en 2 mil 300 municipios del país. La honestidad da resultados”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que además de la construcción de los trenes, también se trabaja en la conectividad hacia ellos, es decir, en que haya caminos y transporte público que beneficien a las comunidades.

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous, informó que, con una inversión de 2 mil 70.8 millones de pesos (mdp), se contrataron 88 mil 559 toneladas de riel: 55 por ciento ya fabricadas, 35 por ciento en tránsito marítimo y 20 por ciento en territorio nacional. De lo adquirido, 4 mil 414 toneladas ya fueron descargadas en los patios de Saltillo y su colocación comenzará en el tren Querétaro-Irapuato.

Detalló que para el equipo ferroviario se destinaron 26 mil 17.5 mdp para 15 trenes del AIFA-Pachuca, cuya primera unidad llega en septiembre de este año; así como para 47 trenes diésel-eléctricos para las rutas que se dirigen al Norte, en este caso el primer tren destinado a la Ciudad de México-Querétaro llega en el primer semestre de 2027 y para el Saltillo-Nuevo Laredo en el segundo semestre.

Sobre la construcción del tramo Querétaro-Irapuato, explicó que se tienen 15 frentes de trabajo activos en más de 48 km intervenidos en los que laboran alrededor de mil trabajadores y 163 equipos de maquinaria, además la elaboración de proyectos ejecutivos tiene un avance del 50 por ciento para las cinco estaciones, la base de mantenimiento, el taller y cochera, así como para las dos zonas de repostaje. Mientras que del tramo Saltillo-Nuevo Laredo se tienen 23 frentes de trabajo en 177 km donde trabajan más de mil 150 personas con 200 equipos de maquinaria

El titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, Néstor Núñez López, detalló que, respecto a la liberación del derecho de vía, en el tren AIFA-Pachuca se tiene un avance del 98 por ciento, en el Ciudad de México-Querétaro del 80 por ciento, del Querétaro-Irapuato del 88 por ciento y del Saltillo-Nuevo Laredo del 89 por ciento.

Para esta liberación se trabaja de manera permanente con 123 ejidos y comunidades: 14 para el AIFA-Pachuca; 57 para el Ciudad de México-Querétaro; 29 para el Querétaro-Irapuato y 23 para el Saltillo-Nuevo Laredo, a la fecha se han realizado 86 asambleas con más de 4 mil 500 personas, se adquirieron 864 parcelas: 79 de uso común y 785 individuales.

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, detalló que a la fecha se han desarrollado cerca de 800 km de ingeniería básica del Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Mientras que ya están en ejecución los estudios de mil 326 km más de vía férrea para los tramos de Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y de Mazatlán-Los Mochis, lo que registra un avance del 25.30 por ciento.

Sobre el tren Ciudad de México-Pachuca detalló que los trabajos tienen un avance de 34.80 por ciento, con 10 frentes de trabajo y ha generado 16 mil 270 empleos; el Ciudad de México-Querétaro reporta un progreso del 15.18 por ciento con 14 frentes de trabajo y 22 mil 910 empleos generados. Respecto al Tren Maya de carga, Vallejo Suárez puntualizó que se tiene un avance cercano al 50 por ciento, tiene ocho frentes de trabajo y ha generado 13 mil 703 empleos.

Resaltó que con los trabajos ferroviarios realizados por el Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” en todo el país, esta semana se alcanzaron los 31 mil empleos directos pagados semanalmente, de los que 6 mil son ocupados por mujeres.

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FGR