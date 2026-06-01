Comisión Permanente declara constitucional la reforma judicial y causal de nulidad de elecciones

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de las reformas al Poder Judicial y otra que introduce una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, luego de recibir los votos aprobatorios de 25 y 24 legislaturas estatales, respectivamente.

En el caso de la reforma judicial, las 25 legislaturas que emitieron voto lo hicieron en sentido aprobatorio: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.

“Se confirman que los 25 votos recibidos aprueban el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial.

En consecuencia, se cuenta con la mayoría de los votos aprobatorios que exige el artículo 135 constitucional", declaró la secretaria ante el pleno.

📌 La presidenta del Senado, @LauraI_Castillo, realizó la declaratoria de constitucionalidad de la modificación en materia de reforma al Poder Judicial. — Senado de México (@senadomexicano) June 1, 2026

Tras solicitar a los presentes ponerse de pie para dar solemnidad al acto, la presidenta emitió la declaratoria formal:

“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial.”

Para la segunda reforma, respecto a la adición de un inciso a la base sexta del artículo 41 constitucional para incorporar la intervención extranjera como causal de nulidad electoral, la secretaría dio fe de 24 votos aprobatorios de legislaturas locales.

“De la lectura de los documentos se confirma que los 24 votos recibidos aprueban el proyecto de decreto”, señaló la secretaria.

Ambos decretos fueron remitidos al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

La presidencia informó además que el expediente permanecerá abierto para integrar las resoluciones que emitan otras legislaturas estatales sobre el segundo decreto.

📌 La presidenta del Senado, @LauraI_Castillo, realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. — Senado de México (@senadomexicano) June 1, 2026

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LMCT