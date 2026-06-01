Tren Maya realiza prueba operativa de ‘Janal’, su Tren Restaurante

Tren Maya, en coordinación con autoridades estatales y representantes del sector turístico de Yucatán, llevó a cabo una prueba operativa de su Tren Restaurante “Janal”, acompañada de una degustación de su oferta gastronómica, como parte de los trabajos preparatorios previos al lanzamiento del servicio.

Con esta acción, la entidad afina los procesos de operación a bordo y verifica, en condiciones reales, la propuesta culinaria que ofrecerá a sus pasajeros.

Como parte del proceso para definir la oferta gastronómica a bordo, Tren Maya evalúa las propuestas de distintos chefs. Una de ellas es la del Chef David Cetina, del restaurante La Tradición, reconocido por su cocina tradicional yucateca, cuya propuesta protagonizó esta actividad.

Al ejercicio presidido por el Director General de Tren Maya, Mtro. Manuel Jaime Ramírez Camacho asistieron el Lic. Darío Flota Ocampo, Secretario de Fomento Turístico de Yucatán; el Lic. Raúl Alejandro Paz Noriega, Subsecretario de Desarrollo Turístico Sustentable; y el Lic. Jordy Abraham Martínez, Presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán. La actividad permitió evaluar la logística a bordo y las propuestas de platillos para el menú, primer paso hacia una experiencia que busca maravillar con los colores, aromas y sabores del sureste mexicano.

Concebido como una propuesta integral, “Janal” trascenderá el servicio de alimentos a bordo para constituirse en una acción estratégica que busca reafirmar el compromiso de Tren Maya con una profunda responsabilidad cultural y visión empresarial, con la aspiración de posicionar al proyecto como un referente culinario a nivel internacional.

La presencia de autoridades estatales y del sector empresarial en esta prueba refleja el interés que el proyecto despierta entre los actores que impulsan el desarrollo económico y turístico de la región. Sumada a la experiencia de chefs regionales, esta articulación da cuenta de que el Tren Maya avanzará de la mano de quienes conocen y proyectan el potencial del sureste mexicano.

Hoy el sureste se sube al Tren Maya 🚆 y se sienta a la mesa 🍽️. Estamos probando "Janal", nuestro nuevo Tren Restaurante ✨: menús 🌮, servicio 🤝 y cada detalle de la experiencia que pronto vivirás 🌿. Te contamos cómo va 💫#Janal #TrenMaya pic.twitter.com/hLJRw9Fo7F — Tren Maya (@TrenMayaMX) June 1, 2026

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FGR