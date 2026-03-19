Estos son Paquetes turísticos para disfrutar de las vacaciones en el Tren Maya para Semana Santa 2026

Cada vez están más cerca las vacaciones de Semana Santa 2026, por lo que si aún no tienes un plan armado puedes disfrutar de alguno de los paquetes que el Tren Maya tiene disponibles para esta temporada.

Este megaproyecto que tiene una ruta de más de mil 500 kilómetros para atravesar Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo cuenta con varias alternativas para toda la familia.

El Tren Maya ofrece un total de 25 paquetes turísticos, entre los que se incluyen mares y lagunas, el caribe, la tierra del jaguar, playas, e incluso uno llamado El Gran Tour del Mundial.

Paquetes Turísticos Tren Maya 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Paquetes turísticos del Tren Maya 2026

En las vacaciones de Semana Santa en Tren Maya hace varios recorridos en los que puedes visitar cenotes, zonas arqueológicas, actividades acuáticas, así como de la gastronomía local, entre otras actividades que te permiten disfrutar de la belleza natural del sureste del país.

Paquetes de 2 días y 1 noche sin vuelos:

El Portal del Sol incluye viaje en el Tren Maya desde Mérida hacia Chiché Itzá, visita a un cenote y paseo en Mérida para quienes quieren viajar y disfrutar a su propio ritmo.

Caribe Azul incluye trayecto en el Tren Maya, la zona arqueológica de Tulum, la estación de Chetumal y descansar en “un refugio rodeado de confort y serenidad”.

Gran Santuario Verde inicia en Chetumal para dirigirse a Calakmul para contemplar el santuario, la flora y la fauna de la zona arqueológica para disfrutar de la cultura y el entorno.

Mar y Murallas es un viaje para disfrutar de la gastronomía y la cultura deMérida y Campeche, recorrer Puerto Progreso y disfrutar de los espacios de la región para descansar.

Legado Maya recorre Cancún y Mérida, los cenotes de Homún, Puerto Progreso y Paseo Montejo en Yucatán, es un viaje para relajarse y explorar combinando playa, ciudad y cultura.

Tesoro del Sureste es un recorrido Mérida y Cancún en el que se puede disfrutar del Caribe u los paisajes azules del golfo mexicano, por lo que se puede tener un equilibrio entre la relajación y el disfrute.

Paquetes Turísticos Tren Maya 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Paquetes de 3 días y 2 noches:

Casa de los Itzáes incluye la zona arqueológica de Edzná, visita a la Playa Bonita y al centro histórico de Campeche, el Tren Maya para conocer el sureste mexicano.

Encanto Colonial incluye la joya colonial de Valladolid y la ciudad amarilla de Izamal, Puerto Progreso y la cultural de la región, con lo que se puede “pasear y disfrutar de la gastronomía local.”

Playas de la Rivera permite disfrutar de Cancún, la fiesta de Playa del Carmen y el mar de Tulum, para disfrutar de sus playas, caminar por la zona arqueológica de Tulum y hospedaje para disfrutar del sol, y la cultura,

Paquetes de 4 días y 3 noches:

Mares y Lagunas es un paquete que ofrece una travesía que comienza co un vuelo el el AIFA hacia Tulum, estancia el el Hotel Mundo Maya Tulum y exploración en el Parque del Jaguar, snorkel, y cena.

También incluye un viaje en el Tren Maya hacia Bacalar para visitar la Laguna de los Siete Colores, para después hospedarte en Chetumal y recorrer el malecón antes de regresar al AIFA.

Ruta de las Maravillas que incluye un recorrido en el centro de Mérida para visitar la Ciudad Blanca y las aguas cristalinas de un cenote.

También incluye una visita a Puerto Progreso, y un viaje en el Tren Maya hacia Chichén Itzá, visita al cenote X’Canché y recorrido en el centro de Valladolid antes de regresar al AIFA.

Paquetes Turísticos Tren Maya 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Alma Libre en el Caribe incluye hospedaje en el Hotel Mundo Maya Tulum, visita a la zona arqueológica de Tulum, recorrido en el Parque del Jaguar, snorkel y playas caribeñas.

También incluye visita al Cenote de Tulum, viaje e el Tren Maya para dirigirte a Playa del Carmen para disfrutar del comercio y cultura de la Quinta Avenida antes de regresar a Tulum para tomar un vuelo de regreso en el AIFA.

Entre Lagunas y Leyendas es un viaje a Chetumal para disfrutar de la bahía y visitar la Laguna de los Siete Colores antes de abordar el Tren Maya hacia Tulum.

También incluye visita a la zona arqueológica de Tulum y un recorrido al Parque del Jaguar, snorkel y visita a las playas de Tulum para posteriormente regresar al AIFA.

La Tierra del Jaguar es un recorrido que inicia en Tulum para visitar la zona arqueológica y disfrutar del mar Caribe, pata después visitar el Parque del Jaguar para disfrutar de la fauna de la región.

Incluye un viaje a bordo del Tren Maya hacia Chichén Itzá para visitar la zona arqueológica, visita al cenote y hospedaje para descansar antes de ir a Mérida a bordo del Tren Maya, para disfrutar el centro histórico y después regresar al AIFA.

Paquetes de 5 días y 4 noches:

Corazón del Mundo Maya comienza en Mérida para realizar un recorrido en el centro histórico y alojarse ahí, para abordar el Tren Maya al día siguiente y dirigirte al Hotel Mundo Maya de Edzná y visitar la riqueza arqueológica de la ciudad maya.

También incluye visita a la zona arqueológica Edzná y el museo, para posteriormente tomar el Tren Maya al Palenque para alojarse; y también incluye visita a la zona arqueológica de Palenque, y las Cascadas de Roberto Barrios.

Raíces del Mayab es un viaje que inicia en Mérida, una cena de bienvenida y un recorrido en el centro histórico, nado en el cenote Santa Bárbara, y una visita a puerto Progreso.

También incluye un viaje en el Tren Maya con rumbo a Campeche para disfrutar de la gastronomía local y el hospedaje, visita a la zona arqueológica Edzná y traslado de regreso al Aeropuerto Internacional de Campeche.

Corazón de los Antiguos inicia con un recorrido en el centro del Palenque y hospedaje con cena, visita a la zona arqueológica de Palenque y las Cascadas Roberto Barrios.

También incluye visita a la zona arqueológica Edzná, viaje a la capital yucateca para visitar el centro histórico y un recorrido en el Museo del Mundo Maya, y al Museo de la Gastronomía Yucateca.

Paquetes Turísticos Tren Maya 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Paquetes de 6 días y 5 noches:

Entre Pirámides y Palmeras incluye un recorrido en Mérida, Chichén Itzá y Tulum, con vuelo desde el AIFA hacia Mérida, un recorrido en Paseo de Montejo, y visita a la zona arqueológica de Uxmal.

También incluye el museo de Choco-Story, el cenote abierto de Yaal Utzil, viaje en el Tren Maya hacia Chichén Itzá, visita al templo de Kukulcán y hospedaje; viaje en el tren hacia Tulum.

Visita al Parque del Jaguar, la zona arqueológica de Tulum, snorkel, visita a las playas de Tulum, cena tipo buffet en el hotel, desayuno y regreso hacia el aeropuerto internacional de Tulum.

Un Tesoro Maya es un viaje a Palenque, Calakmul y Palenque para conocer el centro de Palenque, la zona arqueológica y las Cascadas de Roberto Barrios; un viaje en el Tren Maya hacia Campeche y hospedaje en Calakmul.

Visita en las zonas arqueológicas de Calakmul, que es una de las ciudades mayas más importantes que se encuentra envuelta por la selva, y viaje de regreso al AIFA.

Paraíso del Mayab es un viaje para disfrutar del caribe mexicano, pues incluye viita a Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, Cancún, Holbox y saliendo del Aeropuerto Internacional de Tulum.

Incluye el Parque del Jaguar, la zona arqueológica de Tulum, snorkel, viaje en el Tren Maya hacia Playa del Camen, viaje en ferry a la isla de Cozumel, viaje en el Tren Maya hacia Cancún, tour privado y visitas a cenotes.

Santuario Mayab es un paquete de 7 días y 6 noches incluye Tulum, Chetumal, Bacalar, Calakmul y Palenque, el Parque del Jaguar, la Laguna de los Siete Colores en Bacalar.

La zona arqueológica de Calakmul y el Palenque, para visitar su naturaleza y conectar con la esencia milenaria de la cultura maya, “para quienes buscan historia, naturaleza y comodidad, combinando la magia del Tren Maya, hospedaje de calidad y atención en cada detalle.”

También hay paquetes más grandes, como Esencia Maya que es un viaje de 9 días y 8 noches, Espíritu Wanderlust que es un viaje de 11 días y 10 noches, y Encanto Caribeño de 8 días y 7 noches.

El Gran Tour del Mundial ı Foto: Captura de pantalla

El más grande es El Gran Tour del Mundial, pues es un paquete de 13 días y 12 noches que incluye Cancún, Chichén Itzá, Mérida, Edzná, Palenque, Calakmul, Chetumal, Bacalar, Tulum y Cancún de vuelta, sin vuelos incluidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.